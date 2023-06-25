توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة.. تاجر يجيب

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة مثار تساؤل لدى الكثير من الأشخاص بعد تذبذب سوق الذهب خلال الفترة الماضية، وبدء ارتفاع منحنى الأسعار من جديد بعد أن شهد فترة من الانخفاضات المتتالية، وصل في أدنى مستوى له إلى 2130 جنية للجرام عيار 21 الأكثر تداولا، ليسجل خلال يومين إرتفاع نحو 80 جنيه في الجرام ويجتهد البعض في توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة من التجار في محاولة تخمين ما أن سيرتفع أم سيعاود التراجع من جديد.

توقعات أسعار الذهب الفترة القادمة

يقول أحمد طه أحد تجار الذهب إن توقعات أسعار الذهب الفترة القادمة من الصعب تخمينها فالذهب يتأثر بعوامل عديدة قد تساهم في ارتفاع السعر أو انخفاضه ولا أحد كان يتوقع أن يهبط إلى هذا المستوى لكن بشكل غير مبرر بدأ يرتفع من جديد ليستقر سعر 2250 جنيها ويرتفع قليلا وينخفض لكن عند هذا الحد.

وأضاف: أن البعض يردد بعض التوقعات بخصوص ارتفاع سعر الذهب خلال فترة عيد الأضحى المبارك لكن الأمر يخضع لأمور واعتبارات غير ذلك فمن ضمن المؤثرات على سعر الذهب العرض والطلب فقلة المعروض وارتفاع الطلب بالتأكيد يزيد في سعر المنتج والعكس صحيح.

أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 2560 جنيه للجرام حيث يتوجه الكثير من الأشخاص بشراء هذا النوع من الذهب بصورة سبائك للإستثمار والادخار فيتوفر منها أوزان مختلفة ومتعددة تتناسب مع كافة الاحتياجات.

سعر الذهب عيار 21

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 2240 جنيه في آخر تحديث له اليوم ويعتبر هو العيار الأكثر تداولا ويصدر منه المشغولات الذهبية وكذلك العملات.

سعر الذهب عيار 18

كما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1920 جنيه للجرام الواحد في الأسواق خلال آخر تحديثات السعر، علما بأن كل الأسعار هي أسعار الذهب دون إضافة سعر المصنعية لها.

سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم 17,920 جنيه وهو من العيار 21 ويزن الجنيه ثمان جرامات كما يتوفر منه نصف جنيه بوزن 4 جرامات وربع جنيه بوزن جرامين ويضاف اليه عند الشراء سعر المصنعية على الجرام.