ياسر قطامش يستعرض "ظرفاء القرن العشرين" ببيت وسيلة

يستضيف بيت الشعر في بيت الست وسيلة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة من مساء الأربعاء المقبل، صالون حكايات العم قطامش "للكاتب والشاعر الساخر ياسر قطامش، وبقام هذا الشهر تحت عنوان "ظرفاء القرن العشرين".

يستعرض العم قطامش حكايات ونوادر وقفشات حافظ إبراهيم، أحمد شوقي، الشيخ البشري، كامل الشناوي، إبراهيم ناجي، أم كلثوم، الشاعر مصطفى حمام والشاعر عبد الحميد الديب وغيرهم، يتخلله إلقاء شعري للمبدع محمد يوسف.

يصاحب الصالون فقرات غنائية من الطرب الأصيل للفنان حسين فريد وفرقته الموسيقية .

ياسر قطامش

شاعر وكاتب ومهندس مصري تخصص في كتابة نمط من الشعر الساخر أطلق عليه الشعر الحلمنتيشي وهو الشعر الذي يمزج بين العربية الفصحى وألفاظ العاميّة المصريّة. كتب ياسر قطامش العديد من الكتب والدواوين الشعرية بالإضافة إلى الكثير من القصائد والكتابات الساخرة التي نشرت في عدد من الصحف المصرية والعربية.

كما قدم برامجًا إذاعيّة وتليفزيونية مثل برنامج (الزمن الجميل) الذي يقدّمه على قناة البوادي، وهو من عائلة قطامش ، والتي منها احد ابرز الساخرين المصري المحامي الراحل عبد الحميد قطامش والذي ذكره الكاتب الساخر محمود السعدني باحد ابرز ساخري عصره , وكذلك الشاب عمرو قطامش الفائز في أحد مواسم برنامج المواهب أرابز جوت تالنت.

وصلت مؤلفات الشاعر ياسر قطامش إلى 30 كتابًا منها 10 دواوين شعريّة كان أولها هو ديوان «قدمت للحب استقالة» الذي صدر في 1990، وآخرها ديوان «منمنمات قطاميشي بالفصحى والحلمنتيشي» الذي صدر في عام 2018، إضافة إلى كتب حكاوي الولد الغلباوي، و«القلب في ورطة بين ليلى وبطة»، و«ثائر ساخر»، و«أنا جوزي مفيش منه»، و«مشاغبات شعرية على الطريقة القطامشية»، و«فذلكة شعرية» الذي صدر عن الدار المصرية اللبنانية، و«مصر - صور لها تاريخ» الذي صدر في عام 2010 عن الدار العربية للكتاب،وغيرها .