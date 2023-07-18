تقلل الانبعاثات.. خبير طاقة عالمي يكشف مميزات تركيب مزرعة شمسية بمنجم السكري

كشف ديف مانينغ خبير الطاقة العالمي، أن تركيب مزرعة شمسية بقدرة 36 ميجاوات ونظام تخزين طاقة بطارية 7.5 ميجاوات مدمج في موقع منجم الذهب السكري باستخدام نظام التحكم JUWI Hybrid IQ Microgrid، يولد المصفوفة الكهروضوئية بطاقة 36 ميجاوات تيار مستمر، و30 ميجاوات تيار متردد عند لوحة التبديل. ومن المتوقع أن يخفض المرفق من استهلاك الوقود بمقدار 70 ألف لتر يوميًا، بمتوسط انخفاض في استهلاك الديزل يبلغ 22 مليون لتر سنويًا.

وتابع « مانينغ » في تصريحات صحفية، ستعوض الكهرباء المولدة من المحطة 60 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) سنويًا، و لقد زاد النظام الشمسي من توليد الوحدات الكهروضوئية الشمسية ثنائية الطور ونظام تتبع المحور المفرد، مستفيدًا من الإشعاع العالي في الموقع، وتتيح تقنية الشبكة الصغيرة JUWI Hybrid IQدمج نظام الطاقة الشمسية والبطارية في الشبكة الموجودة خارج الشبكة وتدعم تشغيل محطة الطاقة الحالية.

ويفتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، فعاليات منتدى مصر للتعدين فى نسخته الثانية بمشاركة الوزراء ورؤساء كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية والمستثمرين والخبراء فى هذا القطاع الحيوى .

و يلقى الملا كلمة رئيسية فى افتتاح المنتدى يوضح خلالها رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية لإطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين المصري وتعظيم مساهمته فى الناتج القومي، كما تنعقد أول مائدة مستديرة استراتيجية لرواد قطاع التعدين و المعادن بدعوة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والتى تعد فرصة مهمة لمناقشة مجالات التعاون فى قطاع التعدين المصرى .