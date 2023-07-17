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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تعرف على عدد كيانات التحالف الوطني والموارد البشرية به

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي

قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يتكون من 34 كيانًا تنمويًا وخدميًا، ويتواجد في 27 محافظة بما في ذلك جميع المناطق الحدودية النائية، العديد من الإنجازات خلال الأشهر الماضية.

ويصل التحالف الوطني إلى جميع مستويات التنظيم الإداري، وله 325 مقرا وفرعا مملوكا لمؤسساته وأكثر من 1300 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، و5688 نقطة تخزين على مستوى الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية "قامت بتقنين أوضاعها".

وعن الموارد البشرية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعمل فيه 18600 موظف وعامل أغلبهم من حملة المؤهلات العليا.

عدد المتطوعين بالتحالف الوطني

وشارك في أنشطة التحالف الوطني العام الماضي، 351 ألف متطوع، وإجمالي عدد ساعات التطوع 39 مليونا، وتم إطلاق أكبر منصة لضم كل الشباب المتطوع في مصر تحت اسم الفريق الوطني للتطوع.

ويتكون المكتب التنفيذي للتحالف الوطني من 14 عضوًا من خريجي البرنامج الرئاسي و50 عضوًا من مؤسسات التحالف الوطني.

التحالف الوطني كيان المناطق الحدودية عدد المتطوعين الموارد البشرية

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