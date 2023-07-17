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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طبيبة: "حياة كريمة" وفرت أجهزة طبية لخدمة المرضى

حياة كريمة
حياة كريمة

وفّرت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خدمات الطبية لسكان قرية كفر الترعة القديمة التابعة لمركز شربين بالدقهلية، وذلك من خلال تجديد وتطوير الوحدة الصحية وإدخال عليه الأجهزة الطبية الحديثة لخدمة جميع المرضى، ونظمت المبادرة القوافل الطبية التي تجوب الشوارع بحثًا عن المرضى لتقديم لهم الكشف والعلاج بالمجان.

المبادرة وفرت أجهزة طبية لخدمة المرضى 

وهند محمد، طبيبة تقطن في قرية «كفر الترعة القديمة» التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب عدم توافر أجهزة طبية داخل الوحدة الصحية ، تساعدها على الكشف ومتابعة حالة المرضى، وتمنت فقط أن يتطور الوحدة الصحية لتستطع تقديم الكشف والعلاج الدقيق للمرضى، وأثناء جلوسها داخل الوحدة الطبية المتهالكة، جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحقيق حلمها عن طريق تقديم خدمات طبية لسكان القرية.

وقالت «هند» لـ«الدستور» إن جهود مبادرة «حياة كريمة» في المجال الطبي كثيرة جدًا، وكان من أهمها إنشاء وحدة صحية مزودة بجميع الأجهزة الطبية الحديثة التي تساعد الطبيب  في التشخيص والعلاج الصحيح ، إلى جانب تجديد وتطوير الوحدة القديمة، وإرسال قوافل طبية  تجوب الشوارع للكشف على المرضى وتقدم لهم العلاج بالمجان وتتابع حالتهم الصحية حتى يتم الشفاء، وذكرت أنها  شاركت في جهود مبادرة «حياة كريمة» داخل الوحدة الصحية التي تم تطويرها في القرية، إلى جانب المشاركة في القوافل الطبية التي تجوب قرى المركز لتشخيص حالات المرضى وتقديم العلاج لهم بالمجان.

أضافت أنها تشعر بالسعادة عندما تقدم العلاج للمرضى، وذلك يجعلها تعمل ليلًا ونهارًا لتقديم الكشف والعلاج لجميع المرضى، وأوضحت أن  مبادرة «حياة كريمة» جعلتها تشعر بسعادة كبيرة، لأن خدمة وعلاج المرضى دون مقابل له أجر كبير عند الله، وذلك الأمر جعل جميع العاملين في الوحدة الصحية يتسابقون على نيل هذا الشرف، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات للسكان، خاصة المرضى، كما وجه الشكر للرئيس السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري ووفرت حياة هادئة للسكان بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم .

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