فريق بحث لكشف لغز جثة مدرس بالمعاش على مزلقان ببلبيس

شكلت أجهزة الأمن بالشرقية فرق بحث عالي المستوى، لكشف لغز العثور على جثة مدرس بالمعاش مصاب في رأسه، أمام مزلقان قرية أولاد سيف بنطاق مركز بلبيس.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا بالعثور على جثة شخص أمام مزلقان الشيخ عيسى بناحية قرية أولاد سيف بمركز بلبيس، ووجود إصابة بالجثة في منطقة الرأس، حيث كشفت التحريات أن الجثة لمدرس بالمعاش يبلغ من العمر 60 عامًا، وتوجد إصابات في رأسه.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.