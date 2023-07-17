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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ21 تواصل أعمالها بأحياء القاهرة

الموجة الـ 21 بمحافظة
الموجة الـ 21 بمحافظة القاهرة

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أحياء المنطقة الجنوبية أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والأحياء والجهات المعنية على مدار اليوم، مشددة على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، وذلك طبقًا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم جهود حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار وبالتنسيق مع كريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية والولايات المختلفة لتنفيذ إزالة عدة تعديات والصادرة لها قرارات إزالة، من خلال متابعة إزالة تعديات جهة ولاية مديرية الزراعة بالقاهرة والمستهدف تنفيذها خلال المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة 21، وكذا حالة تكرار تعدي في المهد خارج المستهدف وجهة ولاياتها الإدارة الزراعية بالمعادي (ائتمان)، بحضور اللواء رئيس الحي ومدير ومهندسي التنظيم والإزالات والمتابعة الميدانية ومشرفي المربعات ومسئولي المتغيرات المكانية ومفتشي حماية الأراضي بمديرية الزراعة وقسم شرطة ومرافق حلوان.

حيث تمت الإزالات بالموقع الكائن بمنطقة حوض الجزيرة بكفرالعلو وأسفرت الأعمال عن إزالة 4 حالات للتعديات ومنها التعدي ببناء سور مخالف حول قطعة أرض بارتفاع متر ونصف وغرفة من الطوب الأبيض وسقف خشبي بمساحة ٣ م ×٣ م بإجمالي مخالفات مقامة على مساحة أربعة عشر سهمًا، بما يعادل 102 متر تقريبًا، حيث تمت إزالتها كليًا حتى سطح الأرض علمًا بأنه تم تنفيذ هذه الإزالة من قبل أكثر من مرة.
 

الموجة الـ 21 إزالة تعديات محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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