انقطاع التيار الكهربائى فى زفتي بالغربية بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تضرر أهالي مناطق عزبة الغرابلي وعصمت حمادة وخلف الوحدة الزراعية والمطافي وهايبر الوكالة وموقف طنطا، بمدينة زفتي، بمحافظة الغربية، من انقطاع التيار الكهربائي منذ عصر اليوم، حتى الآن، دون معرفة أسباب الانقطاع.

قال أحد سكان منطقة الفندق، إن غياب الكهرباء وارتفاع درجة الحرارة يشكلان تحديًا كبيرًا، حيث يتعرضون للمناخ القاسي وانقطاع التيار الكهربائي خاصة في فصل الصيف، مما يجعل من المنازل مكانًا غير ملائم للإقامة، بسبب انعدام وسائل التكييف وانتشار الذباب والبعوض.

وناشد الشركة المسؤولة بسرعة حل هذه المشكلة، خاصة لمن هم في سن الشيخوخة والأطفال.

قال أحمد وائل، أحد سكان مدينة زفتي، إن معاناتهم تتجاوز الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، حيث يعانون أيضًا من الأضرار الكبيرة التي تحدث لأجهزتهم الكهربائية. وأضاف أنه من النادر أن يجد أحدًا بيتًا خاليًا من جهاز معطل بسبب تقطع التيار وعودته بشكل مفاجئ.

وأشار إلى أن غالبية هذه الانقطاعات تحدث بسبب عدم كفاءة المحولات في التزويد بالتيار الكهربائي في ظل الحمولات العالية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عطل المحولات.

وأعلنت شركة الكهرباء في مدينة زفتي، بمحافظة الغربية، التابعة لشركة كهرباء وسط الدلتا، عن حدوث انقطاع في التيار الكهربائي عن عدة شوارع في المدينة، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي شهدته مصر خلال الأيام الأخيرة، وأوضحت الشركة أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية لتشغيل أجهزة التكييف والمروحيات والمكيفات الهوائية وغيرها من الأجهزة الكهربائية التي تستخدم لتخفيف حدة الحرارة، مما أدى إلى انخفاض جودة الخدمة الكهربائية وحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي.

وأكدت الشركة، أنها تعمل على إصلاح الأعطال واستعادة الخدمة الكهربائية للمناطق المتأثرة في أسرع وقت ممكن، وتهيب بالمواطنين تقليل استخدام الأجهزة الكهربائية الزائدة خلال فترات الذروة في فصل الصيف، وتشجعهم على استخدام الأجهزة الكهربائية بطريقة مدروسة وفعالة؛ لتجنب حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي.

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