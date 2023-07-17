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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

”السلع التموينية” تطرح ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من السكر

السلع التموينية
السلع التموينية

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الإثنين، عن طرح ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) Any origin، لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.

وذكرت الهيئة، أن ذلك للتوريد CIF خلال الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر 2023، أو 1 أكتوبر إلى 15 أكتوبر 2023، أو من 16 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2022 رغبة البائع، أو بضاعة حاضرة، وللهيئة حرية الاختيار.

وتقدم الأسعار للسداد At Sight بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي والأولوية للسداد بالجنيه المصري.

وكل الشروط المالية والتجارية والفنية طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات والتي يمكن الحصول عليها من شركة السكر والصناعات التكاملية بالعنوان (12 ش جواد حسني – القاهرة).

وسيكون تقديم العروض يوم السبت الموافق 29 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية، بمبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية الدور الثالث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

التموين والتجارة الداخلية الحي الحكومي السكر والصناعات التكاملية الشركة القابضة للصناعات الغذائية الشروط والمواصفات القابضة للصناعات الغذائية بالجنيه المصري

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