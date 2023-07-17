وزير الصحة يكشف أسباب المرض الغامض فى قنا.. ويطالب الأهالى بتطهير المياه

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن المرض الذي ظهر في قرية العليقات بقنا، هو نموذج من الأمراض والأعراض البسيطة التي لا تتعدى أعراضها ارتفاعا في درجات الحرارة، صداع، تكسير في العظام، غثيان، تستمر من 3 لـ 5 أيام.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أنه تم أخذ عينات من الصرف الصحي والمياه، وعينات من 68 مواطنا، وعينات من المياه التي يمكن يعيش فيها ناقلات الأمراض، وجار تحليلها في المعامل المركزية.

وأكد وزير الصحة، أن الأعراض التي انتشرت بين أهالي قرية بقنا تتشابه مع أعراض فيروسية أخرى، وهي لا علاج لها، ولا تنتقل من مريض إلى مريض، وإنما من وسيط وهو بعوضة، حيث يتكاثر الفيروس في البعوضة وينقلها لشخص آخر، ولا داع للذعر، مؤكدًا أنه لا يصل لوباء.

ولفت إلى أنها حالات بسيطة معظمها تماثل للشفاء، والقوافل الطبية موجودة داخل القرية، للاطمئنان وصرف العلاج، موضحا أنه لا يوجد في العالم علاج قاطع لهذا النوع من الحمى أكثر من الراحة وخافضات الحرارة.

وأشار عبدالغفار إلى أن هذه الأنواع من البعوض تنتشر في المناطق الحارة، وتتغذى على المياه الراكدة، وبعض البيوت في القرى تخزن مياه غير نظيفة وغير مغطاة، وهي بيئة سانحة للبعوض وناقلات الأمراض، لذا نناشد الأهالي: "أرجوكم، يجب تطهير المياه وتغطيتها، لأنها أسباب نقل المرض".