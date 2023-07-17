تفاصيل العثور على صاحب وشم "أدهم" فى البساتين

عثرت اجهزة الأمن بالقاهرة على جثة لشاب مجهول الهوية ملقاة بشارع فايدة كامل بدائرة قسم شرطة البساتين.



تعود الواقعة بتلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من مستشفى مبرة المعادي بوصول جثمان لمتوفي مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر.



بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية، وتبين وجود جرح بمنطقة العانة بالطرف الأيمن وتورم بالناحية اليسري بالعانة ووجود وشمين بالكتف الأيمن مدون اسم أدهم وتبين خلوه من ثمة إصابات ظاهرية أخرى، وكشف التقرير الطبى المبدئى أن الوفاة بسبب توقف بعضلة القلب، وبسؤال شهود العيان قالوا إنهم شاهدوا المتوفى يستجدي المارة بذات المنطقة أكثر من مرة ولا يعلموا عنه أي بيانات.

ورصد مقطع فيديو المتوفى يسير قبل وفاته بوضعية الانحناء لأسفل بموقف ميكروباص أحمد ذكي، ويقوم رجال المباحث باستكمال التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.