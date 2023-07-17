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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تناقش موقف تنفيذ مبادرة حياة كريمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد ، حيث جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وممثلي قطاعات المرافق و الجهتين المُنفذة والاستشارية،حيث ناقشت " الدكتورة منال عوض " محاور الخطة الحالية لتنفيذ كافة إجراءات التنسيق بين جميع قطاعات المرافق،  وذلك للبدء فى خطة رصف الطرق بالقرى التى تم الانتهاء من مد شبكات المرافق بها.

وأكدت "المحافظ" على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية لاستكمال محاور هذا المشروع القومى وتحقيق طفرة شاملة للقرى المدرجة بالمبادرة على كافة المستويات.

ناقشت عوض عدد من الملفات الخاصة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر، خلال اجتماع جاء برئاستها اليوم بحضور رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و مديرى شركتى مياه الشرب و الصرف الصحي والكهرباء وعدد من مديرى الادارات المعنية بتلك الجهات.

حيث تم عرض الموقف الحالى للمنطقة و كذلك موقف المرافق بها ، كما ناقشت آلية استكمال أعمال مد شبكات وخطوط الخدمة لمرفق الكهرباء للتقسيمات الغير مخدومة والتى ستتم من خلال قطاع الكهرباء ، حيث وجهت " المحافظ " بسرعة إعداد الدراسات المطلوبة لتنفيذ هذا المخطط ، بما يتناسب مع طبيعة المنطقة و الرؤى المستقبلية لها مع ضرورة وضع تلك الدراسات بناءً على معاينة الوضع على أرض الواقع ، مؤكدة على ضرورة التنسيق بين القطاع والوحدة المحلية.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط كفر سعد حياة كريمه

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