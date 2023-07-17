بمعدل 200 ألف سنويًا.. خروج مليون موظف حكومى من الخدمة خلال 5 سنوات

كشف تقرير حصلت عليه "الدستور"، عن خروج ما يقارب مليون موظف من الخدمة فى القطاع الحكومى خلال 5 سنوات، بمتوسط 200 ألف موظف سنويًا، لافتًا إلى أن تلك الأعداد ارتفعت بشكل مطرد من 162.7 ألف موظف فى عام 2015 /2016 لـ 165.8 ألف موظف فى عام 2016 /2017 و183.7 ألف موظف فى عام 2017 /2018 و196.8 ألف موظف فى عام 2018 /2019 و223.5 ألف موظف فى عام 2020 /2021.

وبين التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن العدد الأكبر من العاملين السابقين الذين تركوا الخدمة كان بسبب بلوغ سن التقاعد بنحو 720.7 ألف موظف خلال الفترة بين عامى 2015 /2016 و2020 /2021، يليه الوفاة بعدد 131.6 ألف موظف، ثم الاستقالة أو الفصل بعدد 68.8 ألف موظف، بينما بلغ عدد من تركوا الخدمة؛ بسبب العجز نحو 11.8 ألف موظف.

وعلى صعيد سنوي، قدر عدد العاملين السابقين بالحكومة الذين تركوا الخدمة بنحو 223.5 ألف موظف، منهم 183.6 ألف موظف ترك الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد، و30.5 ألف موظف بسبب الوفاة، و6590 موظفا؛ بسبب الاستقالة أو الفصل و2741 موظفا بسبب العجز.

وتبلغ قيمة المعاشات والإعانات والمكافآت وتعويض الدفعة الواحدة والمزايا التأمينية الأخرى المنصرفة عام 2020 /2021 نحو 123.2 مليار جنيه، منها الإعانات والزيادات والمنحة البديلة 86.4 مليار جنيه بنسبة 70.2%، ومعاشات قانونية بقيمة 24.8 مليار جنيه بنسبة 20.1%، ومكافأة نهاية الخدمة 6.4 مليار جنيه بنسبة 5.2%.