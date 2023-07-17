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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعثة روسيا: قرار الانسحاب من اتفاق الحبوب نهائى

بعثة روسيا بالأمم
بعثة روسيا بالأمم المتحدة

أكدت بعثة روسيا بالأمم المتحدة أن قرار الانسحاب من اتفاق الحبوب نهائي، لافتة إلى أن موسكو لن تجري مزيدًا من المباحثات بشأن اتفاق الحبوب، وفقًا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

كان البيت الأبيض دعا روسيا إلى التراجع الفوري عن قرار تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب، مشيرًا إلى أن قرار روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق البحر الأسود سيؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمي وسيضر بالملايين.

انتهى اليوم الإثنين، سريان اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود دون أي تمديد، فيما تستمر الاتصالات الدولية للحصول على موافقة روسيا لتمديد الاتفاق.

اتفاق الحبوب روسيا تنسحب من اتفاق الحبوب الأمن الغذائي أزمة غذاء

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