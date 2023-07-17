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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

التفاصيل الكاملة لحفلي عمر خيرت خلال مهرجان "الصيف الدولي" بالإسكندرية

الموسيقار العالمي
الموسيقار العالمي عمر خيرت

يستعد الموسيقار العالمي عمر خيرت، للقاء جمهوره السكندرى، من خلال حفلين ضخمين يحييهما رفقة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، يومي الأحد والإثنين 6 و 7 أغسطس المقبل على مسرح مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون.

4 فئات لأسعار تذاكر حفلي عمر خيرت بالإسكندرية

وقد طرحت إدارة المهرجان التذاكر الخاصة بالحفلين وانقسمت إلى أربعة فئات وتتراوح أسعار التذاكر بين 920، 820، 720، 520 جنيهًا، ومن المتوقع أن يرفع الحفلي لافتة "كامل العدد" خاصة وإن نفدت معظم التذاكر فور طرحها.

ويتم بيع التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمهرجان، أو من خلال شباك التذاكر بمقر مكتبة الإسكندرية، من الأحد إلى الخميس، من الساعة ١٠,٠٠ صباحًا إلى ٦,٣٠ مساءً، ويوم السبت من الساعة ١٠,٠٠ صباحًا إلى ٢,٠٠ ظهرًا، ويظل شباك التذاكر مفتوحًا يوم الفعالية من الساعة ١٠,٠٠ صباحًا (ما عدا يوم الجمعة من الساعة ٢,٠٠ ظهرًا) إلى بدايتها.

برنامج حفلى عمر خيرت بمهرجان الصيف الدولي 

ومن المقرر أن يبدأ الحفلين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويعزف خلالهما "خيرت" باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق. 

وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهرًا فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها: "هي دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "فيها حاجة حلوة"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، و"100 سنة سينما" وغيرها.

أسعار تذاكر حفلى عمر خيرت بالاسكندرية التفاصيل الكاملة الموسيقار العالمي عمر خيرت تذاكر حفلي عمر خيرت مسرح مكتبة الإسكندرية مهرجان الصيف الدولي بالاسكندرية

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