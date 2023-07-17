8 توصيات فنية لمزارعي محصول العنب يجب مراعاتها

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي العنب مراعاتها، خلال شهر يوليو:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم المعاملات

- جمع ثمار الأصناف المبكرة مثل الفيومي والنباتي بأراضي الوادي وفي أواخر الشهر البدء في جمع ثمار لأصناف متوسطة النضج مثل الايطالي والروزاكي والموسكات.

-إيقاف الرش بالمبيدات والمكافحة فبل الجمع بــ (2 -3) أسابيع

ثانيا: الري

السنة الأولى 8 لتر/يوم

السنة الثانية 18 لتر/ يوم

السنة الثالثة 28 لتر/ يوم

السنة الرابعة 32-36 لتر/ يوم

- منع الري في مزارع الدلتا (الأراضي الطينية) عند بدء النضج لزيادة نسبة السكر بالحبات وذلك حتى جمع المحصول وعند ملاحظة علامات العطش على الأشجار تعطي رية خفيفة على الحامي.

- تروي الأصناف التي تم جمع ثمارها للمساعدة في نضج الخشب.

- إعادة وضع الشعب للأفرع الحاملة للعناقيد القريبة من سطح الأرض وذلك في التربية الرأسية.

ثالثا: المكافحة

- مقاومة الحشائش بالعزيق أو بمبيدات الحشائش المناسبة للأصناف متأخرة النضج.

- مقاومة البياض الدقيقي في الأصناف متأخرة النضج ملاثيون 3في الألف.

- المقاومة الوقائية ضد مرض البياض الزغبي خاصة في المناطق شديدة الرطوبة.

- مكافحة العصافير التي تسبب جروح بالحبات مما يتسبب في الاصابة بالأعفان لمكافحة العصافير يرش فيزار ول 1ك /فدان في بداية الإثمار ويحذر الرش قرب النضج.

- مكافحة أعفان الثمار وحفارات الساق وآفات الجاسيد والأكاروسات والبق الدقيقي والذبابة البيضاء بالمبيدات الموصي بها.

- مقاومة أعفان الثمار وذلك بـــروفرال 100جم /100لتر ماء او سومسيلكس 50جم /100لتر ماء وذلك رشتين كل 15 يوم أذا لزم.

- مقاومة حفار الساق وذلك بـــــ باسودين 60% بمعدل 300 سنتيمتر مكعب /100 لتر ماء بعد جمع المحصول للأصناف المبكرة

- مقاومة دودة ثمار العنب تؤدي هذه المكافحة إلى مكافحة دوده فراشة الندوة العسلية التي تتميز بلونها البني ووجود خطين جانبيين لونهما بني غامق أو أسود.

- مكافحة (الجاسيد - الأكاروس - البق الدقيقي - الذبابة البيضاء - جعل الخوخ العنب).