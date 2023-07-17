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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

8 توصيات فنية لمزارعي محصول العنب يجب مراعاتها

محصول العنب
محصول العنب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي العنب مراعاتها، خلال شهر يوليو:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم المعاملات
- جمع ثمار الأصناف المبكرة مثل الفيومي والنباتي بأراضي الوادي وفي أواخر الشهر البدء في جمع ثمار لأصناف متوسطة النضج مثل الايطالي والروزاكي والموسكات.
-إيقاف الرش بالمبيدات والمكافحة فبل الجمع بــ (2 -3) أسابيع

ثانيا: الري
السنة الأولى 8 لتر/يوم
السنة الثانية 18 لتر/ يوم
السنة الثالثة 28 لتر/ يوم
السنة الرابعة 32-36 لتر/ يوم
- منع الري في مزارع الدلتا (الأراضي الطينية) عند بدء النضج لزيادة نسبة السكر بالحبات وذلك حتى جمع المحصول وعند ملاحظة علامات العطش على الأشجار تعطي رية خفيفة على الحامي.
- تروي الأصناف التي تم جمع ثمارها للمساعدة في نضج الخشب.
- إعادة وضع الشعب للأفرع الحاملة للعناقيد القريبة من سطح الأرض وذلك في التربية الرأسية.

ثالثا: المكافحة
- مقاومة الحشائش بالعزيق أو بمبيدات الحشائش المناسبة للأصناف متأخرة النضج.
- مقاومة البياض الدقيقي في الأصناف متأخرة النضج ملاثيون 3في الألف.
- المقاومة الوقائية ضد مرض البياض الزغبي خاصة في المناطق شديدة الرطوبة.
- مكافحة العصافير التي تسبب جروح بالحبات مما يتسبب في الاصابة بالأعفان لمكافحة العصافير يرش فيزار ول 1ك /فدان في بداية الإثمار ويحذر الرش قرب النضج.
- مكافحة أعفان الثمار وحفارات الساق وآفات الجاسيد والأكاروسات والبق الدقيقي والذبابة البيضاء بالمبيدات الموصي بها.
- مقاومة أعفان الثمار وذلك بـــروفرال 100جم /100لتر ماء او سومسيلكس 50جم /100لتر ماء وذلك رشتين كل 15 يوم أذا لزم.
- مقاومة حفار الساق وذلك بـــــ باسودين 60% بمعدل 300 سنتيمتر مكعب /100 لتر ماء بعد جمع المحصول للأصناف المبكرة
- مقاومة دودة ثمار العنب تؤدي هذه المكافحة إلى مكافحة دوده فراشة الندوة العسلية التي تتميز بلونها البني ووجود خطين جانبيين لونهما بني غامق أو أسود.
- مكافحة (الجاسيد - الأكاروس - البق الدقيقي - الذبابة البيضاء - جعل الخوخ العنب).

-الزراعة تصدر مصر توصيات فنية لمزارعي محصول العنب يجب

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