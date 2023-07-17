إزالة 150 حالة ضمن حملات المرحلة الثالثة م الموجة الـ21 في بني سويف

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات ،الجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة،والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم" اليوم إزالة 21 حالة تعد (11 حالة على مساحة 2878 متر أملاك دولة +10 حالات على 1070 متر ولاية الصرف)،ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 150 حالة تعد منها ( 107 حالة تعد مباني على مساحة 15913 متر+ 43 حالة زراعة على مساحة فدان و20 قيراطاً) وذلك منذ بدء تنفيذ المرحلة الثالثة "السبت 8 يوليو الجاري" وحتى اليوم.

يذكر أن الموجة الحالية"21" من حملات الإزالة،قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19 مايو 2023 ،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبان وزراعة"، واستكملت بالمرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي،وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد،وتختتم بالمرحلة الثالثة التي تستمر حتى 28 يوليو الجاري.