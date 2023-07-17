أبرزها "شماريخ" و"ع الزيرو".. القائمة الكاملة لأعمال موسم صيف 2023

مع دخول موسم صيف 2023، والذى يعرض فيه الأعمال السينمائية، ويخوض بطولتها الكثير من النجوم الشباب، بداية من محمد رمضان فى ع الزيرو، وهنيدى تاجر البطيخ فى مرعى البريمو، وآسر ياسين فى شماريخ، ليظهر حسن الرداد بشخصية رجل أعمال فى بلوموندو، حتى تصل إلى أبو نسب ليظهر محمد إمام برفقة الجميلة ياسمين صبرى، ويظهر توتا فى البطة الصفرا.

ع الزيرو

يخوض الفنان الشاب محمد رمضان بطولة فيلم ع الزيرو الذى تدور أحداثه حول حمزة “دراجون” ولديه طفل صغير يعاني من مرض خبيث، ويحاول والد حمزة تدبير الأموال اللازمة لعلاج نجله، يتعرض حمزة لعدة مواقف مثيرة يتعرف من خلالها على أشخاص يحاولون مساعدته مما يغير من الأحداث المؤسفة التي يعيشها.

أبطال ع الزيرو

يشارك في بطولة فيلم ع الزيرو كل من محمد رمضان ونيللى كريم، بالإضافة إلى جومانا مراد، وخالد الصاوي، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، والطفل منذر مهران، وراشد محمد وعدد آخر من الفنانين، وكذلك مجموعة من ضيوف الشرف.

مرعي البريمو

قصة الفيلم:

تدور أحداثه فى إطار كوميدي اجتماعي، حول مرعي البريمو الذي يعمل في تجارة البطيخ، ويواجه من خلال عمله العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة.

بطولة:

محمد هنيدي،غادة عادل، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع ومحمد محمود، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد

بلوموندو

قصة الفيلم:

يقدم الفنان حسن الرداد شخصية رجل أعمال يعمل في مجال العقارات، وهو شاب وسيم وجذاب اسمه "بلوموندو" يتزوج من إحدى فتيات الطبقات الراقية، وبعد أقل من عامين من الزواج تتحول حالة الاستقرار إلى حالة من الجدل والاختلافات التي تصل إلى حد الصراع، حيث يقدم الفيلم في إطار اجتماعي حول العلاقات الزوجية وتطورها بعد فترة من الوقت، وتحدث مفاجأة وتتطور الأحداث في إطار كوميدي.

بطولة:

حسن الرداد، هاجر أحمد، إنجي وجدان ، تأليف حازم ويفي و محمد ويفي ، إخراج ياسر سامي، إنتاج سامر المحضر.

أبو نسب

قصة الفيلم:

يجسد الفنان محمد إمام خلال أحداث فيلم "أبو نسب" شخصية شاب يقع في غرام فتاة تجسدها الفنانة ياسمين صبري خلال أحداث الفيلم، حيث تظهر بدور شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية وتقابل محمد إمام وتحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، لتنتهي علاقتهما بالزواج.

بطولة:

محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018

البطة الصفرا

قصة الفيلم:

في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول دكتور جامعي منغلق على نفسه، لكنه يتورط بالسرقة والتعاون مع عصابة تسمى ب(البطة الصفرا)، مما يجعله يقع في العديد من المغامرات والمفارقات الكوميدية.

بطولة:

غادة عادل، محمد عبد الرحمن، محمود حافظ، صلاح عبد الله وهو من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار.

وش في الوش

قصة الفيلم:

تدور أحداث الفيلم داخل شقة زوجان يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة، وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم.

بطولة:

محمد ممدوح، أمينة خليل، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، وآخرون من الفنانين المتميزين، والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.

فوي فويvoyvoy

قصة الفيلم:

تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شاب يلتحق بفريق كرة قدم للمكفوفين، ويستطيع خداع من الجميع.

بطولة:

نيللي كريم، محمد فراج، بيومي فؤاد، طه الدسوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.

شماريخ

قصة الفيلم:

في إطار من الحركة والتشويق، يدور العمل حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

بطولة:

آسر ياسين، وعدد كبير من الفنانين أبرزهم: أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، من تأليف وإخراج عمرو سلامة

5 جولات

قصة الفيلم:

تدور الأحداث حول شاب يهوى رياضة فنون القتال المختلطة، ويخوض الشاب رحلة طويلة مليئة بالتحديات والمباريات لكي يبرهن على موهبته للجميع، وتتناول أيضًا الأحداث حياة مغنيين الراب ومن ثم تتوالى الأحداث.

بطولة:

آدم شرقاوي، وبجانبه الفنان نور النبوي، حيث توسطهما النجم ماجد المصري، بينما يظهر معهم المطربة عايدة الأيوبي، وداليا شوقي، ومصطفى درويش، ومطرب الراب أرسينك، الفيلم قصة يحيى علام و مازن أشرف، سيناريو و حوار محمد عبد المعطي، إخراج مازن أشرف و إنتاج يحيى علام.

شقو

قصة الفيلم:

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداث فيلم "شقو" فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

بطولة:

عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.