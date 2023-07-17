رسميًا.. رحيل زوران عن تدريب الاتحاد السكندرى

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، رسميًا عن رحيل المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، عن القيادة الفنية للقلعة الخضراء، خلال الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحادي بيانًا عبر حسابه الشخصية، جاء نصه كالتالي:

اجتمع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، اليوم مع الصربي زوران ماميتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بحضور محمد أحمد عضو مجلس الإدارة ووكيل المدير الفني، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الأمور المتعلقة بشئون فريق الكرة، واستماع رئيس الاتحاد جيدًا لوجهة نظر المدرب الصربي، ورؤيته الفنية التي أوضح تفاصليها منذ بداية مسيرته مع الفريق هذا الموسم.

وأشاد زوران بالتعاون الصادق والكبير من جانب مجلس الإدارة بقيادة محمد مصيلحي، والسعي الدائم من قبل الجميع داخل منظومة زعيم الثغر، لإعلاء شأن نادينا الحبيب.

وأكد زوران في حديثه مع رئيس النادي أنه لا يرغب في البقاء داخل قلعة الاتحاد والاستمرار في مهامه الفنية والعودة مجددًا لبلاده في هذا التوقيت مصرًا على الرحيل.

وأشار المدرب الصربي أنه تسعده العودة لقيادة زعيم الثغر في المستقبل، معبرًا عن سعادته الكبيرة خلال فترة عمله بنادي الاتحاد السكندري.

وبناء على ما تقدم فإن إدارة نادي الاتحاد السكندري، قد قررت توجيه الشكر للمدير الفني زوران على مجهوداته طول الفترة الماضية، التي فيها الإدارة الفنية لفريق الكرة، متمنيًا له التوفيق في كل خطواته القادمة.