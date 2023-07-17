ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. رحيل زوران عن تدريب الاتحاد السكندرى

زوران مانولوفيتش
زوران مانولوفيتش

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، رسميًا عن رحيل المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، عن القيادة الفنية للقلعة الخضراء، خلال الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحادي بيانًا عبر حسابه الشخصية، جاء نصه كالتالي:

اجتمع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، اليوم مع الصربي زوران ماميتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بحضور محمد أحمد عضو مجلس الإدارة ووكيل المدير الفني، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الأمور المتعلقة بشئون فريق الكرة، واستماع رئيس الاتحاد جيدًا لوجهة نظر المدرب الصربي، ورؤيته الفنية التي أوضح تفاصليها منذ بداية مسيرته مع الفريق هذا الموسم.

وأشاد زوران بالتعاون الصادق والكبير من جانب مجلس الإدارة بقيادة محمد مصيلحي، والسعي الدائم من قبل الجميع داخل منظومة زعيم الثغر، لإعلاء شأن نادينا الحبيب.

وأكد زوران في حديثه مع رئيس النادي أنه لا يرغب في البقاء داخل قلعة الاتحاد والاستمرار في مهامه الفنية والعودة مجددًا لبلاده في هذا التوقيت مصرًا على الرحيل.

وأشار المدرب الصربي أنه تسعده العودة لقيادة زعيم الثغر في المستقبل، معبرًا عن سعادته الكبيرة خلال فترة عمله بنادي الاتحاد السكندري.

وبناء على ما تقدم فإن إدارة نادي الاتحاد السكندري، قد قررت توجيه الشكر للمدير الفني زوران على مجهوداته طول الفترة الماضية، التي فيها الإدارة الفنية لفريق الكرة، متمنيًا له التوفيق في كل خطواته القادمة.

الاتحاد السكندرى رحيل زوران ماميتش الصربي زوران مانولوفيتش الاتحاد رحيل زوران

الأكثر قراءة

عرض برج الزمالك المهجور للبيع.. و"الدستور" تكشف السبب الحقيقى لعدم تشغيله

مفاجآت فى قائمة الراحلين الأولية عن بيراميدز

الزيارة الأخيرة.. كواليس ساعات الرعب فى عقار عزبة مكاوى (صور)

"هو أنا لازم اتحبس كل يوم".. الأمن يتحفظ على مرتضى منصور فى المحكمة الاقتصادية

ذبحوه ورموه.. القصة الكاملة لمأساة ابن كفر الشيخ (صور)

القصة الكاملة| ضرب جسر جزيرة القرم مجددًا يهدد روسيا.. وموسكو تتوعد أوكرانيا بالتصعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟