أبرزها البطاطا.. أطعمة تفيدك في منع تساقط الشعر

تساقط الشعر مشكلة شائعة خلال المواسم المختلفة، قد تصاب خصلاتك ببعض المشاكل مثل الشعر الدهني وحكة فروة الرأس والقشرة والتهاب الجريبات.

قد تكون الرطوبة الزائدة في البيئة هي السبب لأنها يمكن أن تسبب التهابات فطرية وقشرة الرأس ومشاكل الشعر المماثلة التي يمكن أن تؤدي بدورها إلى تساقط الشعر.

يصبح الشعر دهنيًا بسرعة كبيرة وقد يغسل الناس شعرهم بشكل متكرر مما قد يسلب فروة الرأس والشعر من الرطوبة اللازمة للحفاظ على صحة الشعر. د

تمامًا مثل جسمك يتطلب شعرك أيضًا جرعة إضافية من العناصر الغذائية للتعامل مع حالة الطقس.

السبانخ

يعتبر السبانخ ممتازًا لصحة الشعر كونه مصدرًا جيدًا للحديد وفيتامين A و C وأحماض أوميجا 3 الدهنية والمغنيسيوم، هذه تساعد في الحفاظ على فروة رأس صحية وشعر لامع.

العدس

هناك سبب يجعل البقول والعدس جزءًا لا غنى عنه في نظامك الغذائي اليومي، يمكن أن تساعد إضافتها إلى نظامك الغذائي الموسمي في تقوية شعرك وتعزيز إعادة نموه.

العدس مصدر ممتاز للبروتين والحديد والزنك والبيوتين، كما أنها محملة بفيتامين B وC المهم لاستعادة صحة الشعر.

الجوز

بصرف النظر عن كونه غذاءً للدماغ، فإن الجوز هو غذاء رائع للشعر أيضًا، يحتوي الجوز على البيوتين وفيتامين ب (ب 1 ، ب 6 ، ب 9) ، وفيتامين هـ، والعديد من البروتينات والمغنيسيوم - وكلها تقوي بشرة الشعر وتغذي فروة الرأس.

الزبادي

الزبادي غني بفيتامين ب 5 وفيتامين د المعروفين بتعزيز صحة بصيلات الشعر، يمكن دهنه على الشعر الممزوج بالبيض أو العسل أو الليمون.

الشوفان

تعد إضافة الحبوب الصحية والليفية إلى النظام الغذائي أمرًا مهمًا للصحة العامة، الشوفان غني بالألياف والزنك والحديد وأحماض أوميجا 3 الدهنية والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFAs) التي تحفز نمو الشعر.

الفراولة

يمكن أن تكون الفراولة إضافة أخرى إلى قائمة الأطعمة الخارقة للشعر اللذيذة، تحتوي الفراولة على مستويات عالية من السيليكا، قد تكون السيليكا من المعادن النزرة والحيوية لقوة الشعر ونموه.

البطاطا الحلوة

يحمي البيتا كاروتين من الشعر الجاف الباهت ويحفز الغدد في فروة رأسك وتعد البطاطا الحلوة مصدرًا ممتازا.