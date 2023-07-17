مفاجآت فى قائمة الراحلين الأولية عن بيراميدز

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن مفاجآت مدوية تتعلق بقائمة الراحلين الأولية عن الفريق استعدادًا للارتباطات المحلية والقارية التي تنتظر السماوي الموسم المقبل.

بعد فخر الدين.. تراورى ووادى يقتربان من الرحيل

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "بالفعل تم الاستقرار على رحيل فخر الدين بن يوسف، نظرًا لانتهاء عقده مع الفريق، لا أحد يختلف على إمكانية المهاجم المهارية والفردية".

وأضاف المصدر: "بيراميدز الآن ليس في حاجة للاعب التونسي، نحن نعمل على استقدام محترفين أفارقة مميزين، للمنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل".

وأكمل: "هناك أسماء أخرى مرشحة للخروج من قائمة الفريق، مثل محمد صادق ومحمود عبدالعاطي دونجا، وإيريك تراوري ومحمود وادي".

وعن مصير الجنوب إفريقي فخري لاكاي، أوضح المصدر: "سيتم عرض الملف برمته على الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو، لأنه صاحب الحق الوحيد في تحديد الراحلين من عدمه".

وأشار المصدر إلى أن مصير الثنائي أحمد فتحي وحارس المرمى شريف إكرامي ما زال غامضًا، إلا أن فرص الأول في الاستمرار تكاد تكون صعبة للغاية، نظرًا لقلة مشاركته.

واختتم قائلا: "لا توجد أي نية مطلقا للموافقة على رحيل الثلاثي رمضان صبحي أو محمود صابر أو إبراهيم عادل، إذا كنت هناك نية لهما ستكون للاحتراف الخارجي وليس الداخلي".

وكان بيراميدز حقق فوزا ساحقا على نظيره طلائع الجيش، الجمعة الماضي، برباعية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري الممتاز.

تجدر الإشارة إلى أن السماوي سيشارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، لأول مرة في تاريخ الفريق، بعدما جاء في المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 70 نقطة، بصرف النظر عن نتيجة مباراته المؤجلة أمام الأهلي، والتي تقام يوم 23 يوليو الحالي.