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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في ذكرى نياحته.. من هو الأنبا غبريال بابا الإسكندرية الـ95؟

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم الإثنين، بذكرى نياحة الأنبا غبريال السابع البابا الخامس والتسعين.

وبهذه المناسبة، قال كتاب التاريخ الكنسي المعروف بالسنكسار، إنه في مثل هذا اليوم من سنة 1561 م تنيح القديس العظيم الأنبا غبريال السابع البطريرك الخامس والتسعون من باباوات الإسكندرية.

ولد في منشاة الدير المحرق ومنذ حداثته صار راهبا في برية القديس مكاريوس ونظرا لحسن سيرته وعظيم تقواه رسموه بطريركا بعد نياحة الأنبا يوحنا الثالث عشر البابا الرابع والتسعين وكان ذلك سنة 1518 م بعد الفتح العثماني .

واستمر في الرئاسة نحو ثلاثة وأربعين سنة يعظ ويعلم رعيته ومن مآثره أنه جدد دير الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا أول السواح في الجبل الشرقي ودير المحرق في الصعيد .

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