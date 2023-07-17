الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس تواضروس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بذكرى استشهاد القديس تواضروس.

وقال كتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ"السنكسار" في هذه المناسبة، إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس ثاؤذورس أسقف الخمس المدن وقد رسمه البابا ثاؤنا السادس عشر أسقفا علي الخمس المدن، بينما ورد في مخطوط بشبين الكوم سيرة القديس تاوضروس أسقف الخمس مدن الغربية تحت اليوم التاسع من شهر أبيب.

وبعد سنة من رسامته أثار دقلديانوس الاضطهاد علي المسيحيين في كل مكان وأرسل أميرا يسمي بيلاطس واليا علي أفريقيا وأعمالها فسمع بأن هذا الأسقف يثبت المسيحيين علي الإيمان المسيحي.

فاستحضره وأمره أن يضحي للأصنام فأجابه قائلا : " أنني كل يوم أقدم الضحية لخالق الأصنام " . فقال له الوالي : " أذن يوجد اله آخر غير ارطاميس وأبلون " فأجابه القديس " " نعم . أن يسوع المسيح خالق هذه كلها " فاغتاظ الأمير من جوابه وأمر بتعذيبه فقضوا في تعذيبه بالضرب والصلب أربعين يوما وأذ لم يرجع عن عزمه الصادق قطعوا رأسه ونال إكليل الشهادة.

وفي سياق متصل، صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها، القداس الإلهي صباح يوم الخميس الماضي، في كنيسة السيدة العذراء بعزبة السوق بقرية الخياري التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 25 من أبناء الكنيسة ذاتها في رتبة إبصالتس، والقى نيافته كلمة روحية بعنوان "اسباب العثرة".