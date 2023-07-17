ارتفاع عدد مصابي حريق عمارة التأمينات في كوم أمبو لـ10

ارتفع عدد مصابى حريق عمارة التأمينات الاجتماعية في منطقة الزهور بكوم أمبو شمال محافظة أسوان، لـ10.

والمصابون هم (محمد مصطفى جبريل، عمره ٣٧ سنة، مقيم بمنطقة الخور، وابتهال أحمد أبراهيم، عمرها ٣٥ سنة منطقة الألبان، و وجيهه عيد الدسوقي، عمرها ٥٠ سنة، منطقة البيارة، وأشرف عبدالحميد محمود، عمره ٣٥ سنة، حنان كرم إدريس، عمرها ٥٠ سنة، منطقة الرمد، و رمضان أحمد محمد، عمره ٤٥ سنة، محمد محمود عبدالجليل ٣٥ سنة، مقيمان بمدينة كوم أمبو، سلوى أحمد عوض، عمرها ٣٠ سنة، محمود أحمد علي، ٤٠ سنة، منطقة البياره، زينب فتحي عباس، عمرها ٣٠سنة، منطقةعزبة حجاجي).

واندلع حريق بأحد طوابق عقار التأمينات الاجتماعية بمنطقة الزهور بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسيارات الإطفاء أيضًا للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان إخطارًا يفيد بنشوب حريق بالطابق الأرضي بمبنى التأمينات الاجتماعية فى منطقة الزهور بمدينة كوم أمبو شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بشكل مبدئي.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتبين أن المصابين هم حالات اختناق فقط إثر الحريق، وأن حالتهم الصحية مستقرة.