ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجالية المصرية فى شمال إنجلترا تحتفل بإعادة تشغيل رحلات مانشستر القاهرة

الجالية المصرية فى
الجالية المصرية فى شمال انجلترا

احتفلت الجالية المصرية فى مدينة مانشستر في شمال انجلترا بإعادة تشغيل خط مصر للطيران مانشستر / القاهرة بعد انقطاع لسنين عديدة سبب معاناة شديدة للمصريين فى شمال انجلترا واضطرارهم لاستعمال طيران غير مباشر يستغرق وقت طويل نظرا لفترة الترانزيت في المطارات الأخرى وأيضا ضياع الشنط احيانا فى الترانزيت.

وبعد جهود كبيرة من الجالية المصرية في مانشستر من الدكتور عاطف الخولي والدكتور محمد صالح وسعادة السفير محمد أبو الخير القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى المملكة المتحدة الذى دعا الى لقاء ضم أقطاب الجالية ومسؤولين مطار منشستر الى لقاء فى مكتبه تم فيه دراسة العقبات وكيفية التغلب عليها ووضع خطة زمنية لتنفيذها ، وقد نجح فريق العمل فى التغلب على كل العقبات وطارت اول رحلة من مطار مانشستر إلى مطار القاهرة يوم السبت ١٥ يوليو.

وقامت الجالية المصرية بمانشستر بإقامة حفل عشاء بفندق راديسون بلو الذى يقع داخل مطار مانشستر دعوا فيه قيادات مصر للطيران و أبناء الجالية وأعضاء المجلس المصرى فى بريطانيا والمسؤولين فى مطار مانشستر وأعضاء السلك الدبلوماسى المصريين فى بريطانيا.

وفى كلمة من لوسى هينتون مسؤلة مطار مانشستر، قالت إن تسيير ذلك الخط سوف يسهم اسهاما كبيرا فى تنشيط حركة السياحة لمواطنين شمال انجلترا وسيساهم ايضا فى تقوية العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا.

أعضاء المجلس الجالية المصرية العلاقات التجارية القنصل العام تنشيط حركة السياحة تشغيل رحلات راديسون بلو

الأكثر قراءة

"هو أنا لازم اتحبس كل يوم".. الأمن يتحفظ على مرتضى منصور فى المحكمة الاقتصادية

توجيه عاجل من وزير التنمية المحلية للمتضررين من عقار حدائق القبة المنهار

قتل أمه وأخاه وأصاب زوج شقيقته.. تأجيل محاكمة مرتكب جريمة الهرم

وزارة العمل :"سلامتك تهمنا" تصل الإسكندرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 38

اللجنة الفنية: تضرر 3 عقارات مجاورة لعقار حدائق القبة المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»