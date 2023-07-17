الجالية المصرية فى شمال إنجلترا تحتفل بإعادة تشغيل رحلات مانشستر القاهرة

احتفلت الجالية المصرية فى مدينة مانشستر في شمال انجلترا بإعادة تشغيل خط مصر للطيران مانشستر / القاهرة بعد انقطاع لسنين عديدة سبب معاناة شديدة للمصريين فى شمال انجلترا واضطرارهم لاستعمال طيران غير مباشر يستغرق وقت طويل نظرا لفترة الترانزيت في المطارات الأخرى وأيضا ضياع الشنط احيانا فى الترانزيت.

وبعد جهود كبيرة من الجالية المصرية في مانشستر من الدكتور عاطف الخولي والدكتور محمد صالح وسعادة السفير محمد أبو الخير القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى المملكة المتحدة الذى دعا الى لقاء ضم أقطاب الجالية ومسؤولين مطار منشستر الى لقاء فى مكتبه تم فيه دراسة العقبات وكيفية التغلب عليها ووضع خطة زمنية لتنفيذها ، وقد نجح فريق العمل فى التغلب على كل العقبات وطارت اول رحلة من مطار مانشستر إلى مطار القاهرة يوم السبت ١٥ يوليو.

وقامت الجالية المصرية بمانشستر بإقامة حفل عشاء بفندق راديسون بلو الذى يقع داخل مطار مانشستر دعوا فيه قيادات مصر للطيران و أبناء الجالية وأعضاء المجلس المصرى فى بريطانيا والمسؤولين فى مطار مانشستر وأعضاء السلك الدبلوماسى المصريين فى بريطانيا.

وفى كلمة من لوسى هينتون مسؤلة مطار مانشستر، قالت إن تسيير ذلك الخط سوف يسهم اسهاما كبيرا فى تنشيط حركة السياحة لمواطنين شمال انجلترا وسيساهم ايضا فى تقوية العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا.