مدير آثار الإسكندرية يتفقد مراحل صيانة وترميم مسرح سيد درويش

تفقد محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية المرحل النهائية للمرحلة الأولى لمشروع صيانة وترميم مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، والمسجل في عداد الآثار الإسلامية بالإسكندرية، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 449 لسنه 1990 م، والتي تتم تحت الاشراف الأثري لمنطقة آثار الإسكندرية بقطاع الاثار الإسلامية والقبطية واليهودية وقطاع المشروعات، وبناءً على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وعلى نفقة دار الأوبرا المصرية.

وتضمنت أعمال المرحلة الأولى للمشروع ترميم الواجهة الرئيسية بعناصرها الزخرفية المتنوعة والتي تم فيها إعادة الألوان الأصلية للمبني وكذا الواجهة الغربية والممر الرئيسي للمدخل وأعمال علاج العناصر الخشبية ودهانها و أعمال العزل الجزئي لسطح المبني.

بني في عهد الملك فؤاد

يذكر أن مبني مسرح سيد درويش بني في الفترة الأولى لعهد الملك فؤاد الأول مكان مسرح زيزينيا الشتوي في الفترة من 1918 م الي 1921 م وبناة الثري اللبناني بدر الدين قرداحي علي مساحة 1500 م حيث عهد للمهندس الفرنسي جورج بارك بانشاء مسرح علي نسق اوبرا فينا بالنمسا وزينة بمجموعة من العناصر الزخارفية ذات الطابع الكلاسيكي الأوربي وسمي أول الأمر تياترو محمد علي ثم تغير الإسم إلى مسرح سيد درويش منذ عام 1962 م.

يتخذ المسرح الشكل المستطيل ويتكون من صاله رئيسية وملحقاتها و لايقع المدخل الرئيسي بالجهة الجنوبية ويتميز المسرح بوجود زخارف نباتية محورة اخري هندسية و آدمية.

ويستعد مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية لاستقبال فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء والذي ينطلق يوم الاربعاء19يوليو ويستمر على مدار 4أيام حتى 22 يوليو الجاري، وتضم اشكال فنية متنوعة تعمل على جذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من ابناء وضيوف مدينة الثغر وتقام على مدار اربعة ليالى يحييها على فرقة كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقى وعازف البيانو علي شرف ، النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم.

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