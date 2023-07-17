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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو أمناء الحوار الوطنى: تحالف العمل الأهلى "طوعى" لتعظيم الاستفادة من الموارد

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال نجاد البرعي، المحامي بالنقض وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي، طوعي اختياري بين عدد من الجمعيات الأهلية؛ لتقسيم العمل بينها، وتعظيم الاستفادة من مواردها، وهو يعتبر جزءًا من حرية العمل الأهلي.

وأشار "البرعي"، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أهمية التحالف الوطني الذي يضم كبرى الجمعيات التي ستعمل مع بعضها البعض، ومن ثم تقسم عملها حتى لا يحدث تكرار لتقديم الخدمة لنفس المواطنين في مناطق محددة أو يكون هناك تنافس بين الجمعيات على تقديم الخدمات لشريحة محددة.

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن  الهدف من التحالف ألا يحدث تكرار لتقديم الخدمة لنفس المنطقة ونفس الأشخاص، متابعًا  أن الدستور ينص على: "لا يجوز لجهة حكومية التدخل في عمل المجتمع المدني"، وبذلك يعتبر التحالف الوطني خطوةً أولى لإخراج الجمعيات الأهلية من سيطرة الإدارة إلى العمل التطوعي الحقيقي.

التحالف الوطني الجمعيات الأهلية امناء الحوار الوطني المجتمع المدنى العمل التطوعي

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