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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المدير التنفيذى لـ"صناع الحياة": التحالف الوطنى للعمل التنموى تلقى طلبات كثيرة للانضمام له

المهندس أحمد موسى
المهندس أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة

قال المهندس أحمد موسى، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المؤسسة بعد انضمامها للتحالف الوطني وسعت قاعدة بياناتها، وتم التكاتف والتعاون الميداني مع المؤسسات فى التحالف ضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على فضائية لـ"إكسترا نيوز"، أن التحالف يضم 34 جمعية وكيانًا اعتباريًا، وهناك 8 آلاف جمعية كانت تعمل وتساند فى توزيع اللحوم والدعم لمستحقيه، موضحًا أن هناك طلبات كثيرة يتلقاها التحالف من الجمعيات بالمجتمع المدني للانضمام للتحالف.

المدير التنفيذي لـ"صناع الحياة" يستعرض آلية التنسيق بين الجمعيات كي لا يحدث تداخل بينها

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة أن الفترة المقبلة سيكون هناك انفتاح أكبر لجمعيات العمل الأهلي للانضمام للتحالف.

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