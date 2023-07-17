ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: التحالف الوطنى ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة

النائب علاء قريطم
النائب علاء قريطم

قال النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعد ركنًا مهمًا فى عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية وذلك من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر.

وأشار قريطم، في تصريحات له، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعد مظلة واحدة تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلي بعضها البعض وتمكنها من رسم سياسات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، وتتشارك مع الجهود الحكومية لتحقيق حياة أفضل للمواطنين الأكثر فقرًا في كافة المحافظات.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية  توحيد جميع الجهود تحت مظلة واحدة وهي التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، والذي نجح في عمل قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين في كافة المحافظات لتسهيل عملية الوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجًا.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن موافقة مجلس النواب على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعد دفعة للأمام  لخدمة ملايين المصريين وذلك لما يتضمنه القانون من خدمات للمواطن المصري في إطاره الصحيح.

النائب علاء قريطم لجنة الصناعة التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التنمية الحماية الاجتماعية التنمية المجتمعية

الأكثر قراءة

أسعار سجائر الشرقية للدخان اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

موعد إعلان حركة تنقلات الشرطة 2023.. تصعيد العناصر الشابة في مختلف القطاعات

تحرك برلمانى عاجل لحصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالتها

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

كشف تفاصيل جديدة حول "عقار حدائق القبة" المنهار

"كأنك فى أوروبا".. "إكسترا نيوز" ترصد أجواء مدينة العلمين الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»