برلماني: التحالف الوطنى ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة

قال النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعد ركنًا مهمًا فى عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية وذلك من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر.

وأشار قريطم، في تصريحات له، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعد مظلة واحدة تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلي بعضها البعض وتمكنها من رسم سياسات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، وتتشارك مع الجهود الحكومية لتحقيق حياة أفضل للمواطنين الأكثر فقرًا في كافة المحافظات.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية توحيد جميع الجهود تحت مظلة واحدة وهي التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، والذي نجح في عمل قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين في كافة المحافظات لتسهيل عملية الوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجًا.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن موافقة مجلس النواب على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعد دفعة للأمام لخدمة ملايين المصريين وذلك لما يتضمنه القانون من خدمات للمواطن المصري في إطاره الصحيح.