بالأرقام.. "الخشت" يوضح تقدم جامعة القاهرة بالتصنيفات العالمية

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الإثنين ،إن جامعة القاهرة حققت تقدما غير مسبوق في مجال التصنيفات العالمية وعلى سبيل المثال لا الحصر:

- جامعة القاهرة اخترقت لأول مرة في تاريخها جزئيا حاجز أفضل ٥٠ جامعة عالمية في هندسة البترول و إدراج ٤ تخصصات ضمن أفضل ١٠٠ .

واعتبر التصنيف الانجليزي جامعة القاهرة أقوى الجامعات المصرية و تتقدم بفارق كبير عن أقرب منافسيها محلياً، وأرجع المصنف التقدم الكبير في التخصصات إلى التحسن في معياري السمعة الأكاديمية لجامعة القاهرة وسمعة صاحب العمل، وتم إدراج التصنيف جامعة القاهرة بـ ٢٧ تخصصاً أكثر من ضعفي عدد التخصصات المدرجة لأقرب الجامعات المصرية، وصار الطب البيطري في فئة المراكز ا٥ ٧٠٠ وهو في أعلى تصنيف في التخصصات المصرية، كما جاء تخصص طب الاسنان في المرتبة بين أفضل ٨٠٠٥١٠ على مستوى العالم، والصيدلة وعلوم الأدوية جاءت في المرتبة ٨٥ عالمياً .

-في إنجاز مصري لأول مرة. عام ٢٠٢٢ تم إدراج جامعة القاهرة ضمن أفضل ١٠٠ جامعة على مستوى العالم في خمسة تخصصات الصيدلة، وعلوم الأدوية طب الأسنان الهندسة المدنية والإنشائية، وهندسة،البترول، وعلوم إدارة الضيافة والترفيه).

-لأول مرة في تاريخها جامعة القاهرة

قفزات خلال عام واحد ١٨٤ مركزا بالتصنيف الإنجليزي (كيو إس) لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وتتقدم إلى المرتبة ٣٧١ عالمياً بنسبة تطور ٣٣% عن العام الماضي حيث كان الترتيب في الفئة من 001 إلى ٥٦٠ عالميا، وتتواجد ضمن أفضل . ٤٠٠٠ جامعة علي مستوي العالم لأول مرة وضمن أفضل ٪10 من الجامعات في العالم وبالرغم من التحديات الشديدة التي تواجه جامعة القاهرة إلا أنها صنفت ضمن الجامعات المتميزة عالميا.

-وحققت قفزة كبيرة بنسبة ٣٢٪ في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

-إدراج جامعة القاهرة في المربع الذهبي ضمن أفضل ٢٥٪ عالميا في تصنيف سيماجو Scimago الدولي.

جامعة القاهرة تتصدر المؤسسات المصرية والوحيدة في الفلة الأولى الأعلى Best quartile Qt

-جاءت أقرب جامعة مصرية بعد جامعة القاهرة بفارق ۱۳۸۱ مركزا لصالح جامعة القاهرة في المؤشر العام مما يعكس التفوق الكبير لجامعة القاهرة.

-تقدم الجامعة ماله مركز دفعة واحدة في تصنيف شنغهاي ضمن أفضل٤٠٠٠ جامعة عالمياً متقدمة على جميع الجامعات المصرية والوحيدة مصريا المصنفة في هذه الفئة، كما ظهرت ضمن أفضل۳۰۰ جامعة على مستوى العالم في ٨ تخصصات.

- التقدم الكبير في تصنيف ليدن الهولندي من خلال حصول الجامعة على المركز ٢٧٩ عالميا، وتصدرها الجامعات الأفريقية والمصرية بفارق.