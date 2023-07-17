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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منها لذوي الهمم..

"عمل كفر الشيخ": بدء التقديم في دورات على 9 مهن

وزير العمل
وزير العمل

أعلنت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، عن بدء التسجيل للحصول على الدورات التدريبية المجانية بمركز التدريب المهني بفوه على 6 مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة ، وبدء التدريب المهنى على 3 مهن بالوحدة المتنقلة الموجودة بسيدى سالم على 3 مهن، وذلك للشباب من الجنسين ، من خلال مركز التدريب المهني بفوه او مكتب التشغيل ، وذلك ضمن العام التدريبى الجديد 2023 / 2024 ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتكثيف الدورات التدريبية المجانية التى يتم تقديمها وفقاً لمتطلبات سوق العمل داخل المحافظات ولتأهيل الشباب ودعمهم بالمهارات اللازمة للحصول على فرصة عمل مناسبة ولائقة .

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، انها تلقت تقريراً من حازم على حسن مدير مديرية العمل بكفر الشيخ اشار فيه إلى ان المهن التى سيتم التدريب عليها بمركز التدريب المهنى بفوه تتضمن : التفصيل والخياطة ، والحاسب الآلي ، والتبريد والتكييف ، والاجهزة الكهربائية ، واللحام ،والميكانيكا ، كما شملت المهن الموجودة بالوحدة المتنقلة: التفصيل والحياكة والسباكة الصحية وكهرباء التوصيلات ، والتى يتم التقديم للحصول عليها بمقر الوحدة  امام مبنى الحماية المدنية ومكتب التشغيل بسيدى سالم ، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة من ابناء المحافظة والمقيمين فيها .

وأضاف مدير المديرية ، أن المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على الدورات تتكون من : صورة من المؤهل الدراسى ، وصورة من بطاقة الرقم القومى ، و2 صورة شخصية للمتقدم ، مع إعطاء الأولوية لذوى الهمم على ان تكون إعاقة المتقدمين تتناسب مع المهنة المراد التدريب عليها ، كما يحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل فى شركات القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات .

وزارة العمل دورات مديرية بكفر الشيخ ذوي همم سوق العمل فرصة عمل

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