تفاصيل قتل عامل لابن زوجته حتى الموت في عين شمس

لم تتخيل الأم الملكومة بأن زوجها ونصفها الثاني التي تخيلت بأنه سيعوضها عن كل العذاب والألم الذى مر فى حياتها وسيكون أبا حقيقى لطفلها الصغير، حيث أفتح عيناه على رؤيته هو بعد فقدانه لوالده الحقيقي، لكن كل هذه الأمور باتت خيال، وبمجرد إتمام زواجهما، ظهر على حقيقته وكرهه الشديد للطفل الرضيع، وتناوب فى التعدي عليه بالضرب مرة تلو الأخرى وبالنهاية أصبح جثة هامدة بين يديه .

أقوال الأم

أقرت الأم أمام جهات التحقيق بعين شمس بتعدي زوجها على طفلها الرضيع حتى أصبح جثة هامدة ، مؤكده تعمده فى التعدي عليه بالضرب المبرح على أتف الأسباب ، مبررة له بأنه " طفل صغير لا يدرك الصح من الخطأ لكن بلا جدوى "

اعترافات المتهم

أقر المتهم أمام جهات التحقيق بعين شمس بتعديه على الطفل الرضيع " ابن زوجته " بعصا خشبية " حتى سقط جثه هامدة " بسبب لهوه الكثير ، مبررا عدم نيته فى قتله وكان غرضه تأديبه .

إجراءات النيابة

قررت نيابة عين شمس اليوم بحبس المتهم بقتل نجل زوجته بإستخدام عصا خشبية ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات ، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم ، والتصريح بدفن المجني عليه بعد الإنتهاء من تقرير الصفة التشريحية

الضبط

والبداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من زوجها (عامل خردة - مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى بالضرب على ابنها وعمره عامين، بإستخدام قطعة خشبية محدثًا إصابته التى أودت بحياته .

وبإجراء التحريات اللازمة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر بالواقعة على النحو المشار وتولت النيابة التحقيق .