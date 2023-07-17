ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل قتل عامل لابن زوجته حتى الموت في عين شمس

متهم
متهم

لم تتخيل الأم الملكومة بأن زوجها ونصفها الثاني  التي تخيلت بأنه سيعوضها عن كل العذاب والألم الذى مر فى حياتها وسيكون أبا حقيقى لطفلها الصغير، حيث أفتح عيناه على رؤيته هو بعد فقدانه لوالده الحقيقي، لكن كل هذه الأمور باتت خيال، وبمجرد إتمام زواجهما، ظهر على حقيقته وكرهه الشديد للطفل الرضيع، وتناوب فى التعدي عليه بالضرب مرة تلو الأخرى وبالنهاية أصبح جثة هامدة بين يديه .

أقوال الأم 

أقرت الأم أمام جهات التحقيق بعين شمس بتعدي زوجها على طفلها الرضيع حتى أصبح جثة هامدة ، مؤكده تعمده فى التعدي عليه بالضرب المبرح على أتف الأسباب ، مبررة له بأنه " طفل صغير لا يدرك الصح من الخطأ لكن بلا جدوى " 

اعترافات المتهم 

أقر المتهم أمام جهات التحقيق بعين شمس بتعديه على الطفل الرضيع " ابن زوجته " بعصا خشبية " حتى سقط جثه هامدة " بسبب  لهوه الكثير ، مبررا عدم نيته فى قتله وكان غرضه تأديبه .

إجراءات النيابة 

قررت نيابة عين شمس اليوم بحبس المتهم بقتل نجل زوجته بإستخدام عصا خشبية ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات ، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم ، والتصريح بدفن المجني عليه بعد الإنتهاء من تقرير الصفة التشريحية 

الضبط 

والبداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من زوجها (عامل خردة - مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى بالضرب على ابنها وعمره عامين، بإستخدام قطعة خشبية محدثًا إصابته التى أودت بحياته  .

وبإجراء التحريات اللازمة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر بالواقعة على النحو المشار وتولت النيابة التحقيق .

الأم الملكومة التحقيقات التعدي عليه بالضرب الطفل الضرب المبرح الصفة التشريحية

الأكثر قراءة

أسعار سجائر الشرقية للدخان اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

موعد إعلان حركة تنقلات الشرطة 2023.. تصعيد العناصر الشابة في مختلف القطاعات

تحرك برلمانى عاجل لحصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالتها

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

كشف تفاصيل جديدة حول "عقار حدائق القبة" المنهار

موعد نزول مرتبات شهر يوليو وأغسطس 2023 لموظفي القطاع الحكومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»