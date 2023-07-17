"صناع الحياة": التحالف الوطنى للعمل الأهلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا

سعى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم قدر المستطاع.

ويضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤسسة "صناع الحياة"، التي تواصلت "الدستور" مع رئيسها اللواء محسن النعماني، حيث أكد أن التحالف الوطني لعب دورًا مميزًا خلال الفترة الأخيرة، وشهد تكاملاً بين أعضائه تمثل في إتاحة قاعدة كاملة من المعلومات والبيانات التي تضمن تحقيق الدعم للمستحقين وتكامل الأنشطة طبقًا لتميز وتخصص الأداء بين أعضائه.

وأضاف "النعماني": "كان من حسن الطالع أن أول نشاط جامع واكب شهر رمضان، الذي أكد نجاح التحالف في تغطية احتياجات أهلنا المحتاجين لخدماته، وقد شكَّل هذا النجاح، الذي شهد تأييدًا وإشادةً من قيادات الدولة، كما شهد حماسًا لإطلاق قوافل التحالف في مختلف محافظات مصر لتلبية الاحتياجات الأساسية والإنسانية والصحية".

وتابع: "واصل أعضاء التحالف منفردين ومجتمعين أنشطتهم المتنوعة طبقا لتخصصاتهم المتنوعة لجمعيات التنمية والمؤسسات الطبية المتخصصة في المجالات المختلفة، وذلك ما أعطي زخمًا كبيرًا في الأداء".

وقال: "لعل الأنشطة اللي تم عرضها في حفل الاستاد في 17 مارس 2023 وحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد تفاعل مؤسسات وجمعيات التحالف في أداء مهامها مجتمعة ومنفردة".