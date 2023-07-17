تمسكت بتحقيق شروطها.. روسيا تخطر أوكرانيا رسميا بوقف العمل باتفاق الحبوب

سلمت السفارة الروسية في بيلاروسيا، الاثنين، رسالة إلى أوكرانيا تؤكد انتهاء اتفاق الحبوب، وذلك بحسب وكالة تاس الروسية.

فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الاثنين، وقف روسيا العمل بصفقة الحبوب، مشيرا إلى إمكانية عودة روسيا إليها بمجرد تنفيذ مطالب بلاده.

وقال بيسكوف في إفادة صحفية الاثنين، إن اتفاق الحبوب توقف العمل به اليوم إلا أن موسكو مستعدة للعودة إليها بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها، وذلك وفق "روسيا اليوم".

وأكد "بيسكوف" أن اتفاقيات البحر الأسود لم تعد سارية المفعول اليوم، مشيرا إلى أنه لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود حتى الآن لذلك، تم وقف العمل بها من قبل روسيا.

فيما أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إبلاغ تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة باعتراضها على تمديد "صفقة الحبوب".

يأتي هذا فيما قفزت العقود الآجلة للقمح في الأسواق العالمية، أمس بعد قرار روسيا، حيث ارتفعت العقود الآجلة للقمح لشهر سبتمبر بنسبة 3.82% إلى 683 دولار للبوشل، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة بنسبة 1.56% مسجلة 521.75 دولار للبوشل، وفقا وكالة "بلومبرج" الأمريكية.