ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تمسكت بتحقيق شروطها.. روسيا تخطر أوكرانيا رسميا بوقف العمل باتفاق الحبوب

الحبوب
الحبوب

سلمت السفارة الروسية في بيلاروسيا، الاثنين، رسالة إلى أوكرانيا تؤكد انتهاء اتفاق الحبوب، وذلك بحسب وكالة تاس الروسية.

فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الاثنين، وقف روسيا العمل بصفقة الحبوب، مشيرا إلى إمكانية عودة روسيا إليها بمجرد تنفيذ مطالب بلاده.

وقال بيسكوف في إفادة صحفية الاثنين، إن اتفاق الحبوب توقف العمل به اليوم إلا أن موسكو مستعدة للعودة إليها بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها، وذلك وفق "روسيا اليوم".

وأكد "بيسكوف" أن  اتفاقيات البحر الأسود لم تعد سارية المفعول اليوم، مشيرا إلى أنه لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود حتى الآن لذلك، تم وقف العمل بها من قبل روسيا.

فيما أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إبلاغ تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة باعتراضها على تمديد "صفقة الحبوب".

يأتي هذا فيما قفزت العقود الآجلة للقمح في الأسواق العالمية، أمس بعد قرار روسيا، حيث ارتفعت العقود الآجلة للقمح لشهر سبتمبر بنسبة 3.82% إلى 683 دولار للبوشل، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة بنسبة 1.56% مسجلة 521.75 دولار  للبوشل، وفقا وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

  

أوكرانيا الحبوب الكرملين روسيا الروسية

الأكثر قراءة

أسعار سجائر الشرقية للدخان اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

موعد إعلان حركة تنقلات الشرطة 2023.. تصعيد العناصر الشابة في مختلف القطاعات

تحرك برلمانى عاجل لحصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالتها

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

كشف تفاصيل جديدة حول "عقار حدائق القبة" المنهار

موعد نزول مرتبات شهر يوليو وأغسطس 2023 لموظفي القطاع الحكومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»