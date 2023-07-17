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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مؤسسة الجارحي: انضممنا للتحالف الوطني للعمل الأهلي للاستفادة من خبراتهم الكبيرة

مؤسسة الجارحي
مؤسسة الجارحي

وقعت مؤسسة الجارحي للتنمية اتفاقية تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف تنمية وتنفيذ أول مسح طبي شامل وعلاج الأسر المصرية وتقديم كافة المساعدات المطلوبة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية.

وتواصلت "الدستور" مع محمود الجارحي، عضو مجلس أمناء مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، وأوضح أن المؤسسة تعرفت على فكرة التحالف وأن هناك كيانًا ظهر على الأرض بقوة خلال العام الماضي، وكانت هناك رغبة من القائمين على المؤسسة بالانضمام إلى ذلك الكيان للاستفادة من خبراتهم الكبيرة وخبرات المؤسسات المتعددة المنتمية للتحالف.

وتابع: “تم التنسيق بين المؤسسة والتحالف في نهاية العام الماضي، وتم دعمنا في الانضمام، وبعدها قدرنا نشارك في عدد كبير من الأنشطة المتنوعة في محافظات مصر المختلفة، الأمر الذي ساعدنا لأول مرة خلالها بمؤسستنا”.

وأكد أن سبب انضمامهم لكيان التحالف الوطني للعمل التنموي هو حلم بالنسبة لهم وبالنسبة لأي مؤسسة مجتمعية وخيرية، مضيفا: "للمرة الأولى تتوافر جهود مؤسسات مختلفة جميعها بأهداف واحدة تتسم بنبالة وتعمل من أجل العمل على خدمة المواطن وتقديمها بأفضل طريقة وأسرع وقت ممكن".

وأضاف أن وجودهم وسط هذه المؤسسات أفادهم، وقال إن التحالف أصبح نقطة تحول في العمل الخيري خلال عدة أشهر فقط، وشاركت المؤسسة مع التحالف في عدة مبادرات وفعاليات، أبرزها: "قوافل ستر وعافية" المنتشرة بالعديد من المحافظات والتي ساعدت بمختلف الطرق ماديًا وغذائيًا وطبيًا، مبادرة "قطار الخير" الذي قدم العديد من المساعدات، ومبادرة "خيرك سابق"، و"كتف في كتف" الذي نجح التحالف من خلالها الوصول لأكثر من 25 مليون مواطن ولاقت صدى مهم وكبير بين جموع المواطنين، وفعالية توزيع اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام 2023.

مؤسسة الجارحي مؤسسة الجارحي للتنمية مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية ظهر على الأرض كيان عيد الأضحي المبارك للعام

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