النائبة نيفين الكاتب: التحالف الوطنى للعمل الأهلى ساهم فى تحسين حياة المواطنين

قالت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، إن التحالف يضم 34 كيانًا تنمويًا وخدميًا تحت مظلة واحدة بإجمالي عدد متطوعين مشاركين 250 ألف متطوع.

وأضافت الكاتب، في تصريحات لها اليوم، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نجح في تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالمشاركة مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقًا، مشيرة إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي ساهم في تحسين حياة المواطنين الأكثر فقرًا في مختلف المحافظات.

وأوضحت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن التحالف الوطني يتواجد في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية، كما أنه يمتلك أكثر من 325 مقرًا وفرعًا مملوكة لمؤسساته، وأكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، و5688 نقطة تخزين على مستوي الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية.

وأكدت النائبة نيفين الكاتب أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نجح خلال عام 2023 في تقديم دعم نقدي شهري لعدد 400 ألف أسرة (٢ مليون مواطن) بإجمالي 1,3 مليار جنيه، ودعم نقدي موسمي لعدد مليون أسرة (٥ ملايين مواطن)، بإجمالي تكلفة 600 مليون جنيه (إجمالي 1,7 مليار جنيه)، بالإضافة إلى دعم غذائي شهري ثابت لعدد 300 ألف أسرة (1.5 مليون مواطن) بتكلفة 415 مليون جنيه، ودعم غذائي موسمي لعدد ٥ ملايين أسرة (25 مليون مواطن)، بإجمالي تكلفة (إجمالي 1,5 مليار جنيه)، وكذلك تقديم رعاية صحية ورعاية متقدمة داخل مستشفيات التحالف الوطني لعدد مليون مريض بتكلفة (1.7 مليار جنيه)، رعاية صحية أولية من خلال القوافل الطبية لعدد ٥ ملايين مواطن بتكلفة (170 مليون جنيه)، دعم المستشفيات الحكومية بأجهزة ومعدات بتكلفة (260 مليون جنيه مصري).

وأشارت إلى أنه خلال عام 2023، تم توفير 30 ألف مشروع جديد بتكلفة 750 مليون جنيه، وكذلك تقديم فرص تدريب وعقد ملتقى توظيف لتوفير 8 آلاف فرصة عمل، وتقديم مساعدات اجتماعية ورفع الوعي والثقافة وكفالة الموهوبين لعدد 100 ألف مستفيد بتكلفة (500 مليون جنيه مصري)، وخدمة 62 ألف مواطن في 4 قوافل ستر وعافية.