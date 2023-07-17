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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد سحب شارة القيادة.. غضب ماجواير يفتح الباب أمام كبار إنجلترا لضمه

هاري ماجواير
هاري ماجواير

يحوم الغموض حول مستقبل النجم الإنجليزي هاري ماجواير، مهاجم مانشستر يونايتد، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان بعض التقارير الصحفية قد ربط اسم هاري ماجواير بإمكانية الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في الصيف الحالي.                 

غضب ماجواير يفتح الباب أمام كبار إنجلترا لضمه

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن هاري ماجواير يشعر بخيبة أمل، بعدما تم سحب شارة قيادة مانشستر يونايتد منه.

وكان الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، قد قرر سحب شارة قيادة الفريق من ماجواير، بعد ثلاث سنوات ونصف.

وأفادت الصحيفة الإنجليزية، أن هذا الأمر أثار غضب ماجواير وجعله يشعر بخيبة أمل، ليفتح الباب أمام الأندية الراغبة في الحصول على خدماته في الصيف الحالي.

ويُعد ماجواير محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية، على رأسها نادي تشيلسي الذي يريد استغلال الأزمة، بجانب اهتمام أندية توتنهام هوتسبير، نيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن برونو فيرنانديز هو القائد الأقرب لقيادة فريق مانشستر يونايتد في الموسم الجديد 2023/ 2024.

وكان برونو فيرنانديز قد ارتدى شارة قيادة مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، في المباريات التي شهدت غياب هاري ماجواير عن التشكيل الأساسي.

ماجواير هاري ماجواير مانشستر يونايتد الميركاتو الصيفي تشيلسى إريك تين هاج

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