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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انتقادات حادة لفيلم باربي "BARBIE" بسبب دعم المتحولين جنسيا

فيلم باربي
فيلم باربي

حذرت تقارير غربية من أن فيلم "باربي" الجديد (BARBIE) "يتجاهل الجمهور الأساسي" لصالح أجندات معينة ودعم الشذوذ والمتحولين جنسيا.

وظهرت نجمة المتحولين جنسياً هاري نيف في فيلم "باربي" وقالت إن الفيلم يشجع على عيش الحياة وتحديد الجسد وفقًا للشروط الخاصة بالفرد.

وحذر موقع "موفي جايد" Movie guide"، لمراجعة الأفلام قبل إصدار فيلم "باربي" في 21 يوليو الجاري، من مشاهدة الفيلم خاصة بالنسبة للأطفال، فقد انتقد الفيلم لأنه تجاهل الجمهور الأساسي من العائلات والفتيات الصغيرات وبدلاً من ذلك ركز على قصص الشواذ جنسيا، وذلك وفق شبكة "فوكس نيوز".

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وتجاهل فيلم BARBIE الجديد جمهوره الأساسي من العائلات والأطفال بينما يلبي احتياجات البالغين ويركز على قصص الشخصيات المثلية والمثليين/ الشواذ ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتحولين.

وبحسب التقرير كان لدى الفيم سوق قوي وجمهور مهم من الفتيات ارتبط بالدمية باربي وكان من الممكن أن تتوجه ملايين العائلات إلى السينما وشراء التذاكر ولكن بدلاً من ذلك اختارت شركة Mattel المنتجة للفيلم تلبية احتياجات نسبة صغيرة من السكان (الشواذ) الذين هم من أقل الفئات إقبالا على الأعمال الفنية.

لكن الممثلة مارجوت روبي دافعت عن الفيلم في قائلة إنه "صُنع ليكون للجميع"، مشيرة إلى أن أن المخرجة غريتا جيرويغ ابتكرت روح الدعابة التي تستهدف الأطفال والبالغين.

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