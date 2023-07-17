التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.. إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في 2023

يعتبر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أبرز المبادرات التنموية في مصر، الذي تم إطلاقه في شهر مارس من العام 2021، بناءً على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2021 عام للمجتمع المدني.

ويتضمن هذا التحالف عددًا كبيرًا من المؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، بمشاركة أكثر من 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في مختلف المحافظات المصرية.

ومن بين هذه المؤسسات، يأتي في مقدمتها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، ويعمل التحالف في مجالات التنمية المختلفة مثل الخدمات، الصحة، التوعية، التعليم، العمران، وغيرها.

أهداف استراتيجية خطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لعام 2023

يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال العام 2023 على تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية التي تعزز دوره في التنمية المجتمعية وتلبي احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري. وتتضمن هذه الأهداف:

1. زيادة عدد الكيانات التنموية والخدمية في التحالف

تسعى خطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لعام 2023 إلى ضم أكبر عدد ممكن من الكيانات التنموية والخدمية تحت مظلة التحالف الوطني. يهدف ذلك إلى تعزيز قدرة التحالف على التأثير وتقديم الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، التي تؤكد على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات العمل الأهلي والتنموي.

2. التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية

يعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جزءًا من الجهود الحكومية للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر. تهدف خطة التحالف لعام 2023 إلى تحقيق الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر استحقاقًا وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار. كما تهدف إلى تسهيل توافر السلع الأساسية والمساهمة في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص العمل للمواطنين الفقراء.

3. تحقيق الرعاية الصحية المتقدمة وتعزيز القطاع الصحي

تسعى خطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لعام 2023 إلى تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. وتشمل هذه الجهود توفير رعاية صحية متقدمة داخل مستشفيات التحالف الوطني وتنظيم قوافل طبية لتوفير الرعاية الصحية الأولية للفئات الأكثر احتياجًا. كما تشمل الخطة دعم المستشفيات الحكومية بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة.

4. دعم المشروعات التنموية وتوفير فرص العمل

تعمل خطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لعام 2023 على تنفيذ ودعم مشروعات التنمية المختلفة. يهدف ذلك إلى توفير فرص العمل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. وتشمل هذه المشروعات إنشاء 30 ألف مشروع جديد في مختلف المجالات بتكلفة إجمالية قدرها 750 مليون جنيه.

ملخص إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لعام 2023

تمكن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال العام 2023 من تحقيق عدد من الإنجازات البارزة في مجال تنمية المجتمع المصري وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا. ومن بين هذه الإنجازات:

1. دعم مادي للأسر المحتاجة

تم تقديم دعم نقدي للأسر المحتاجة على مدار العام، حيث تم توزيع دعم نقدي شهري لعدد 400 ألف أسرة بإجمالي 1.3 مليار جنيه. كما تم توفير دعم نقدي موسمي لعدد مليون أسرة بإجمالي تكلفة 600 مليون جنيه.

2. دعم غذائي للأسر المحتاجة

تم توفير دعم غذائي شهري ثابت لعدد 300 ألف أسرة بتكلفة 415 مليون جنيه. وتم أيضًا تقديم دعم غذائي موسمي لعدد 5 ملايين أسرة بإجمالي تكلفة 1.5 مليار جنيه.

3. تحسين الرعاية الصحية

تم توفير رعاية صحية متقدمة داخل مستشفيات التحالف الوطني لمليون مريض بتكلفة 1.7 مليار جنيه. وتم تنظيم قوافل طبية لتوفير الرعاية الصحية الأولية لـ5 ملايين مواطن بتكلفة 170 مليون جنيه. وتم أيضًا دعم المستشفيات الحكومية بالأجهزة والمعدات بتكلفة 260 مليون جنيه.

4. توفير فرص العمل

تم تقديم فرص تدريب وتوظيف لـ8 آلاف فرصة عمل للشباب والباحثين عن العمل.

5. دعم اجتماعي وتعليمي

تم تقديم مساعدات اجتماعية ورفع الوعي والثقافة، وكفالة الموهوبين لعدد 100 ألف مستفيد بتكلفة 500 مليون جنيه. كما تم خدمة 62 ألف مواطن في قوافل استر وعافية.

مبادرة ازرع

تم تنفيذ مبادرة "ازرع" خلال عام 2023، والتي تهدف إلى توعية الفلاحين وتحسين ظروف الزراعة في مصر. وتم تقديم التدريبات الحقلية وورش العمل للفلاحين لتوعيتهم بأحدث أساليب الزراعة الصديقة للبيئة ومواكبة التغيرات المناخية، وذلك للحفاظ على المحاصيل وضمان سلامة الإنتاج. كما تم توفير قاعدة بيانات تحتوي على معلومات عن الفلاحين المستفيدين من المبادرة وربطها بقاعدة بيانات التحالف الوطني، لتحديد الخدمات المقدمة بشكل شامل.

حملة "كتف في كتف"

تم تنظيم حملة "كتف في كتف" خلال شهر رمضان عام 2023، والتي تعتبر أكبر حملة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي في مصر. تم توزيع أكثر من 6 ملايين صندوق من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا. كما تم تقديم الدعم المباشر للمواطنين بتوزيع وجبات إفطار وسحور وتنظيم مطابخ وموائد الرحمن في جميع المحافظات. تجاوزت تكلفة هذه الحملة 1.163 مليار جنيه وشملت 5 ملايين أسرة.

حملة عيد الأضحى

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تم تنظيم حملة "كتف في كتف" خلال عيد الأضحى عام 2023. تم توزيع لحوم الأضاحي بالمجان على 3.2 مليون أسرة بتكلفة 1.26 مليار جنيه. تم توزيع ما يقرب من 5 مليون كيلو جرام من اللحوم على الأسر المحتاجة في جميع محافظات مصر.

تعتبر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي رائدًا في تنفيذ المشروعات الاجتماعية والتنموية في مصر. ومن خلال الجهود المستمرة والإنجازات البارزة، يساهم التحالف في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري. ويعمل التحالف بتكاتف مع المؤسسات المختلفة لتحقيق رؤية مستقبلية لمصر أفضل وأكثر استدامة.