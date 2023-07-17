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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صناع الخير: قانون التحالف الوطني قفزة نوعية نحو دور ريادي للعمل الأهلي المصري في بناء الجمهورية الجديدة

مصطفى زمزم رئيس مجلس
مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير

 


أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي اقره مجلس النواب بشكل نهائي مؤخراً يعد قفزة نوعية غير مسبوقة في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري نحو الدور الريادي المنشود للعمل الأهلي المصري التنموي بكل ما يملكه من ادوات وخبرات في بناء الجمهورية الجديدة كما يراها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير ان القانون وبشكله النهائي وما حواة من 24 مادة يلبى طموح المجتمع المدني التنموي المصري في جانب تكوين مظلة كبرى له تدعم تعظيم جهوده واجادة الاستفادة من امكانياته وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع خدماته كذلك التعاون الوثيق بين مؤسسات التحالف نحو تحقيق الأهداف القومية الكبرى.

واشار زمزم إلي أن المجتمع المدني التنموي المصري رغم ما أمتلكه من قدرات وامكانيات إلا إنه كان يعاني من العمل وفق الية الجزر المنعزلة فلا يوجد مرجعية له تضمن التنسيق والتناغم بين كافة مكوناته لتحقيق الاهداف القومية الكبرى ومن هنا جاء تكوين التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ليلبي احتياجات الشرائح المستهدفة بما يضمن وصول الخدمات الى كل المستحقين دون تكرار نفس الخدمة لذات المستفيد.

وأوضح زمزم ان نص القانون في مادته الثانية على تمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته نقطة قوة كبرى ودفعة للتحالف من خلال كل كياناته لتحقيق مزيد من الانجازات والخدمات.

وأضاف زمزم ان القانون فى مادته الثالثة يلفت النظر ويوجه كل مكونات الدولة المصرية لأهمية الاستفادة من قدرات شبابنا العظيمة من خلال تعميق مفهوم التطوع وتحفيز مؤسسات التحالف على ضم اعداد أكبر من المتطوعين لتقديم مزيد من الخدمات للمستحقين في كل مجالات عمل التحالف وتحقيقا لأهدافه في التمكين الاجتماعي والاقتصادي وتقديم الخدمات الطبية وتقديم المساعدات العينية والمالية.
 

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