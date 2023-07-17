وزير الصحة: الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمستشفى دشنا المركزى نهاية ديسمبر

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بضرورة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمستشفى دشنا المركزي شمالي محافظة قنا، خلال موعد أقصاه 30 من شهر ديسمبر للعام الجارى 2023.

واستمع وزير الصحة والسكان، خلال جولته التفقدية للأعمال الإنشائية لمستشفى دشنا، لحديث الأهالي ومعاناتهم بسبب استمرار الأعمال الإنشائية منذ سنوات، ليرد الوزير قائلًا: "لو اتأخر افتتاح المستشفى عن يوم تعالوا حاسبوا النواب".

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، استهل زيارته لمحافظة قنا، بمتابعة فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك في إطار سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية.



تفقد وزير الصحة ومحافظ قنا العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة والأطفال والباطنة وفحص كبار السن والتوعية والتثقيف الصحي، واطمأن على وجود الفرق الطبية وتوافر جميع الأدوات والمستلزمات الطبية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المترددين على مقر المبادرة بالجودة اللازمة.



