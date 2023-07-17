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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القائمة النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية التمريض جامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، القائمة النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية التمريض، للأساتذة العاملين بالكلية.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم فتح باب تلقى الطعون في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 12/7/2023 حتى الخميس 13/7/2023، طبقاً للجدول الزمني السابق إعلانه، وحيث أنه لم يرد أي طعون، فقد ضمت القائمة النهائية للمتقدمين مرتبين ترتيباً أبجديا، الدكتورة سحر محمود الخضر أحمد عبد الجواد أستاذ تمريض الأطفال ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية التمريض، والدكتورة عفاف عبد العزيز عبد العزيز بصل أستاذ التمريض الباطني والجراحي وعميد الكلية، والدكتورة كريمة أحمد السيد محمد أستاذ بقسم إدارة خدمات التمريض بكلية التمريض، والدكتورة منال عبد الله سيد أحمد جاهين أستاذ تمريض صحة الأم وحديثي الولادة ورئيس قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة بالكلية.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي، يوم الاثنين الموافق 17/7/2023.

القائمة النهائية للمتقدمين لشغل عميد كلية التمريض جامعة

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