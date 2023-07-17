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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القباج" تتابع حادث انهيار عقار حدائق القبة.. وتوجه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

تتابع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى منطقة حدائق القبة، بمحافظة القاهرة، أسفر عن سقوط تسعة ضحايا حتى الآن.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازي لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية. 

وقررت “القباج” صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك صرف المساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.

التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر الضحايا والمصابين اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بنك ناصر الاجتماعي

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