"بأسلوب النشل".. ضبط متهم بحوزته 4 هواتف محمول مسروقة بمنشأة ناصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل" وبحوزته 4 هواتف محمولة، وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة.

والبداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل وبحوزته كمية من الهواتف المحمولة وبمناقشته أقر بارتكابه وقائع السرقة بأسلوب النشل وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق