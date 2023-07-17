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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قاتلة طفلها بالشرقية: قضيت ليلة كاملة فى قتله وتقطيعه وما فعلته غلطة كبيرة

المحاكمة
المحاكمة

بدأت منذ قليل جلسة محاكمة المتهمة بقتل طفلها وطهيه وأكله بالشرقية.

وبدأت الجلسة برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى.

وأمام القاضى قالت المتهمة إنها كانت فى خلاف دائم مع والد الطفل على حضانته.

واستكملت: من يوم الحادث وأنا لا أكف عن البكاء بسبب ما فعلته وكانت غلطة كبيرة فعلتها وخبطه أولا على رأسه، ثم أكملت عليه، قضيت ليلة كاملة حتى انتهيت منه.

وخلال جلسات المحاكمة السابقة قالت المتهمة أن ما قامت به كان بسبب “سحر” قد أجراه أحدهم لها، وانها كانت تحت تأثير ذلك العمل.

وشهد محيط محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية تشديدات أمنية بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى أشلاء، وأكل بعضها بمركز فاقوس.

وتعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قتلت ولدها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه، لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا "فأس" كانت بمسكنها وأغلقت منافذه.

وانفردت المتهمة بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

الزقازيق الصفة التشريحية الطفل المجني عليه المحاكمة الجنائية المستشارين

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