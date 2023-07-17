"جثة" تتعرض لحادث على طريق "القاهرة- الفيوم".. وإصابة 4 أشخاص

شهد طريق "القاهرة- الفيوم" الصحراوي إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة "تاكسي" بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة "تاكسي" كانت تقلهم، ووجود عدد من المصابين، وذلك على طريق "القاهرة- الفيوم" الصحراوي.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص في الحادث بينهم سائق التاكسي، وهم جمال هليل (40 سنة)، وحسن عبدالباقي (61 سنة)، وكريم علي (22 سنة)، وربيع عبدالعزيز (45 سنة)، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

وفوجئت قوات الشرطة أثناء فحص الحادث بأنّ التاكسي كان يحمل جثة لشخص يدعى عبدالتواب محمد علي، (55 سنة)، والد المصاب الثالث، حيث كان ينقله من القاهرة إلى الفيوم عقب وفاته، لتشييعه إلى مثواه الأخير.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى نفس المستشفى، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.