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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا باخوم يترأس عيد العذراء سيدة الكرمل ببولاق

السيدة العذراء
السيدة العذراء

ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال بعيد العذراء، سيدة الكرمل، وذلك بكنيستها، ببولاق أبوالعلا.

شارك في الصلاة الأب فريد كمال الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، والأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني، والأب مايكل سليم الفرنسيسكاني.

وألقى صاحب النيافة عظة القداس حول "عيد العذراء سيدة الكرمل وعلاقته بواقع حياتنا". وفي ختام الذبيحة الإلهية، أقيم تطواف احتفالي بأيقونة، وتمثال العذراء، سيدة الكرمل.

كما ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، اليوم التاسع، وليلة عيد العذراء، سيدة الكرمل، وذلك ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا.

شارك في الصلاة الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، وبعض الآباء الكرمل، حيث ألقى سيادة المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان حول "إكرام مريم والإنعام السبتي".

الجدير بالذكر أن تساعية بدأت في السابع من الشهر الجاري، كما سيتم الاحتفال بعيد العذراء سيدة الكرمل، مساء غد.

سيدة الكرمل عيد العذراء سيدة الكرمل كنيسة العذراء سيدة الكرمل ببولاق

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