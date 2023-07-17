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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

16 مصابًا في انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي

انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس

أصيب 16 راكبا، اليوم الإثنين، بإصابات متفرقة من بينهم سيدة روسية الجنسية، في حادث إنقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي بالجيزة لقربها من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم.
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بانقلاب أتوبيس يحمل لوحات معدنية "ي.ف.ج 325"، على طريق الجيش بين نفق أطفيح و كارتة الكريمات في اتجاه محافظة بني سويف، مما نتج عنه إصابة 16 راكبا بإصابات متفرقة، فجرى التوجيه بانتقال سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور دفع مرفقي إسعاف الجيزة و بني سويف بـ 10 سيارات إلى موقع البلاغ، لنقل المصابين إلي أقرب مستشفي و تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 16 شخصا، من بينهم مصابة روسية الجنسية.

وجرى إسعاف 6 مصابين في موقع الحادث وغادروا، ونقل 10 إلى مستشفى أطفيح المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، و تحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية انقلاب أتوبيس حركة المرور سيارات الإسعاف محافظة بني سويف

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