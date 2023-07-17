إخلاء المنازل المجاورة للعقار المنهار بمنطقة حدائق القبة

أخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ.

ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها من انهيار العقار المجاور، كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كإجراء احترازي.

وشهدت منطقة حدائق القبة، صباح اليوم الإثنين، انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وتلقت الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بسقوط عقار مكون من 4 طوابق بشارع مكاوي بنطاق دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لانتشال الضحايا من أسفل الأنقاض، وحتى الآن تمكنت من انتشال 6 جثامين أسفل الأنقاض، وأصيب 4 آخرون، وتم نقلهم لمستشفى الدمرداش لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال الضحايا، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.