تحرير 72 محضرًا تموينيًا متنوعًا في 8 مراكز بالدقهلية

قال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، السيد دايرة، إن المديرية حررت 72 محضرا تموينيا متنوعا (37 في مجال المخابز، 35 في مجال الأسواق) خلال حملة مكبرة شنتها في 8 مراكز (السنبلاوين، بلقاس، أجا، منية النصر، ميت سلسيل، مركز المنصورة، تمى الأمديد، والجمالية) أمس، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار المشرف العام - في بيان اليوم الإثنين، إلى استمرار الحملات التموينية التي تشنها مديرية التموين للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة، ولإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.